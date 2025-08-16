SUSA: iShares MSCI USA ESG Select ETF
今日SUSA汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点158.28和高点159.08进行交易。
关注iShares MSCI USA ESG Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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常见问题解答
SUSA股票今天的价格是多少？
iShares MSCI USA ESG Select ETF股票今天的定价为158.29。它在158.28 - 159.08范围内交易，昨天的收盘价为158.70，交易量达到81。SUSA的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI USA ESG Select ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI USA ESG Select ETF目前的价值为158.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.36%和USD。实时查看图表以跟踪SUSA走势。
如何购买SUSA股票？
您可以以158.29的当前价格购买iShares MSCI USA ESG Select ETF股票。订单通常设置在158.29或158.59附近，而81和-0.35%显示市场活动。立即关注SUSA的实时图表更新。
如何投资SUSA股票？
投资iShares MSCI USA ESG Select ETF需要考虑年度范围128.08 - 159.47和当前价格158.29。许多人在以158.29或158.59下订单之前，会比较3.00%和。实时查看SUSA价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI USA ESG Select ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI USA ESG Select ETF的最高价格是159.47。在128.08 - 159.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI USA ESG Select ETF的绩效。
iShares MSCI USA ESG Select ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI USA ESG Select ETF（SUSA）的最低价格为128.08。将其与当前的158.29和128.08 - 159.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SUSA股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI USA ESG Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、158.70和13.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 158.70
- 开盘价
- 158.85
- 卖价
- 158.29
- 买价
- 158.59
- 最低价
- 158.28
- 最高价
- 159.08
- 交易量
- 81
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 3.00%
- 6个月变化
- 14.46%
- 年变化
- 13.36%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%