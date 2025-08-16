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SUSA: iShares MSCI USA ESG Select ETF

158.29 USD 0.41 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SUSA汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点158.28和高点159.08进行交易。

关注iShares MSCI USA ESG Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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SUSA新闻

常见问题解答

SUSA股票今天的价格是多少？

iShares MSCI USA ESG Select ETF股票今天的定价为158.29。它在158.28 - 159.08范围内交易，昨天的收盘价为158.70，交易量达到81。SUSA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI USA ESG Select ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI USA ESG Select ETF目前的价值为158.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.36%和USD。实时查看图表以跟踪SUSA走势。

如何购买SUSA股票？

您可以以158.29的当前价格购买iShares MSCI USA ESG Select ETF股票。订单通常设置在158.29或158.59附近，而81和-0.35%显示市场活动。立即关注SUSA的实时图表更新。

如何投资SUSA股票？

投资iShares MSCI USA ESG Select ETF需要考虑年度范围128.08 - 159.47和当前价格158.29。许多人在以158.29或158.59下订单之前，会比较3.00%和。实时查看SUSA价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI USA ESG Select ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI USA ESG Select ETF的最高价格是159.47。在128.08 - 159.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI USA ESG Select ETF的绩效。

iShares MSCI USA ESG Select ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI USA ESG Select ETF（SUSA）的最低价格为128.08。将其与当前的158.29和128.08 - 159.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SUSA股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI USA ESG Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、158.70和13.36%中可见。

日范围
158.28 159.08
年范围
128.08 159.47
前一天收盘价
158.70
开盘价
158.85
卖价
158.29
买价
158.59
最低价
158.28
最高价
159.08
交易量
81
日变化
-0.26%
月变化
3.00%
6个月变化
14.46%
年变化
13.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%