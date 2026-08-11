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SUPX: Superx AI Technology Ltd

6.71 USD 0.11 (1.61%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SUPX за сегодня изменился на -1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.67, а максимальная — 6.85.

Следите за динамикой Superx AI Technology Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SUPX сегодня?

Superx AI Technology Ltd (SUPX) сегодня оценивается на уровне 6.71. Инструмент торгуется в пределах 6.67 - 6.85, вчерашнее закрытие составило 6.82, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SUPX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Superx AI Technology Ltd?

Superx AI Technology Ltd в настоящее время оценивается в 6.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -85.19% и USD. Отслеживайте движения SUPX на графике в реальном времени.

Как купить акции SUPX?

Вы можете купить акции Superx AI Technology Ltd (SUPX) по текущей цене 6.71. Ордера обычно размещаются около 6.71 или 7.01, тогда как 19 и -2.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SUPX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SUPX?

Инвестирование в Superx AI Technology Ltd предполагает учет годового диапазона 5.61 - 76.00 и текущей цены 6.71. Многие сравнивают 1.82% и -48.07% перед размещением ордеров на 6.71 или 7.01. Изучайте ежедневные изменения цены SUPX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Superx AI Technology Ltd?

Самая высокая цена Superx AI Technology Ltd (SUPX) за последний год составила 76.00. Акции заметно колебались в пределах 5.61 - 76.00, сравнение с 6.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Superx AI Technology Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Superx AI Technology Ltd?

Самая низкая цена Superx AI Technology Ltd (SUPX) за год составила 5.61. Сравнение с текущими 6.71 и 5.61 - 76.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SUPX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SUPX?

В прошлом Superx AI Technology Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.82 и -85.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.67 6.85
Годовой диапазон
5.61 76.00
Предыдущее закрытие
6.82
Open
6.85
Bid
6.71
Ask
7.01
Low
6.67
High
6.85
Объем
19
Дневное изменение
-1.61%
Месячное изменение
1.82%
6-месячное изменение
-48.07%
Годовое изменение
-85.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%