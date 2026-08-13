报价部分
货币 / SUPX
回到股票

SUPX: Superx AI Technology Ltd

6.89 USD 0.07 (1.03%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SUPX汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点6.60和高点6.95进行交易。

关注Superx AI Technology Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SUPX股票今天的价格是多少？

Superx AI Technology Ltd股票今天的定价为6.89。它在6.60 - 6.95范围内交易，昨天的收盘价为6.82，交易量达到180。SUPX的实时价格图表显示了这些更新。

Superx AI Technology Ltd股票是否支付股息？

Superx AI Technology Ltd目前的价值为6.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-84.79%和USD。实时查看图表以跟踪SUPX走势。

如何购买SUPX股票？

您可以以6.89的当前价格购买Superx AI Technology Ltd股票。订单通常设置在6.89或7.19附近，而180和0.58%显示市场活动。立即关注SUPX的实时图表更新。

如何投资SUPX股票？

投资Superx AI Technology Ltd需要考虑年度范围5.61 - 76.00和当前价格6.89。许多人在以6.89或7.19下订单之前，会比较4.55%和。实时查看SUPX价格图表，了解每日变化。

Superx AI Technology Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Superx AI Technology Ltd的最高价格是76.00。在5.61 - 76.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Superx AI Technology Ltd的绩效。

Superx AI Technology Ltd股票的最低价格是多少？

Superx AI Technology Ltd（SUPX）的最低价格为5.61。将其与当前的6.89和5.61 - 76.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SUPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SUPX股票是什么时候拆分的？

Superx AI Technology Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.82和-84.79%中可见。

日范围
6.60 6.95
年范围
5.61 76.00
前一天收盘价
6.82
开盘价
6.85
卖价
6.89
买价
7.19
最低价
6.60
最高价
6.95
交易量
180
日变化
1.03%
月变化
4.55%
6个月变化
-46.67%
年变化
-84.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%