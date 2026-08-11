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SUNC: Sunococorp LLC
Курс SUNC за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.92, а максимальная — 73.71.
Следите за динамикой Sunococorp LLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SUNC сегодня?
Sunococorp LLC (SUNC) сегодня оценивается на уровне 73.06. Инструмент торгуется в пределах 72.92 - 73.71, вчерашнее закрытие составило 72.54, а торговый объем достиг 77. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SUNC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sunococorp LLC?
Sunococorp LLC в настоящее время оценивается в 73.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 44.67% и USD. Отслеживайте движения SUNC на графике в реальном времени.
Как купить акции SUNC?
Вы можете купить акции Sunococorp LLC (SUNC) по текущей цене 73.06. Ордера обычно размещаются около 73.06 или 73.36, тогда как 77 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SUNC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SUNC?
Инвестирование в Sunococorp LLC предполагает учет годового диапазона 47.03 - 77.57 и текущей цены 73.06. Многие сравнивают -3.78% и 21.91% перед размещением ордеров на 73.06 или 73.36. Изучайте ежедневные изменения цены SUNC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sunococorp LLC?
Самая высокая цена Sunococorp LLC (SUNC) за последний год составила 77.57. Акции заметно колебались в пределах 47.03 - 77.57, сравнение с 72.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sunococorp LLC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sunococorp LLC?
Самая низкая цена Sunococorp LLC (SUNC) за год составила 47.03. Сравнение с текущими 73.06 и 47.03 - 77.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SUNC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SUNC?
В прошлом Sunococorp LLC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.54 и 44.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 72.54
- Open
- 72.98
- Bid
- 73.06
- Ask
- 73.36
- Low
- 72.92
- High
- 73.71
- Объем
- 77
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- -3.78%
- 6-месячное изменение
- 21.91%
- Годовое изменение
- 44.67%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%