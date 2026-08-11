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SUNC: Sunococorp LLC

73.06 USD 0.52 (0.72%)
Сектор: Энергетика Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SUNC за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.92, а максимальная — 73.71.

Следите за динамикой Sunococorp LLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SUNC сегодня?

Sunococorp LLC (SUNC) сегодня оценивается на уровне 73.06. Инструмент торгуется в пределах 72.92 - 73.71, вчерашнее закрытие составило 72.54, а торговый объем достиг 77. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SUNC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sunococorp LLC?

Sunococorp LLC в настоящее время оценивается в 73.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 44.67% и USD. Отслеживайте движения SUNC на графике в реальном времени.

Как купить акции SUNC?

Вы можете купить акции Sunococorp LLC (SUNC) по текущей цене 73.06. Ордера обычно размещаются около 73.06 или 73.36, тогда как 77 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SUNC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SUNC?

Инвестирование в Sunococorp LLC предполагает учет годового диапазона 47.03 - 77.57 и текущей цены 73.06. Многие сравнивают -3.78% и 21.91% перед размещением ордеров на 73.06 или 73.36. Изучайте ежедневные изменения цены SUNC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sunococorp LLC?

Самая высокая цена Sunococorp LLC (SUNC) за последний год составила 77.57. Акции заметно колебались в пределах 47.03 - 77.57, сравнение с 72.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sunococorp LLC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sunococorp LLC?

Самая низкая цена Sunococorp LLC (SUNC) за год составила 47.03. Сравнение с текущими 73.06 и 47.03 - 77.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SUNC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SUNC?

В прошлом Sunococorp LLC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.54 и 44.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.92 73.71
Годовой диапазон
47.03 77.57
Предыдущее закрытие
72.54
Open
72.98
Bid
73.06
Ask
73.36
Low
72.92
High
73.71
Объем
77
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
-3.78%
6-месячное изменение
21.91%
Годовое изменение
44.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%