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SUNC: Sunococorp LLC

74.48 USD 1.94 (2.67%)
版块: 能源 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SUNC汇率已更改2.67%。当日，交易品种以低点72.75和高点74.71进行交易。

关注Sunococorp LLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SUNC股票今天的价格是多少？

Sunococorp LLC股票今天的定价为74.48。它在72.75 - 74.71范围内交易，昨天的收盘价为72.54，交易量达到933。SUNC的实时价格图表显示了这些更新。

Sunococorp LLC股票是否支付股息？

Sunococorp LLC目前的价值为74.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注47.49%和USD。实时查看图表以跟踪SUNC走势。

如何购买SUNC股票？

您可以以74.48的当前价格购买Sunococorp LLC股票。订单通常设置在74.48或74.78附近，而933和2.06%显示市场活动。立即关注SUNC的实时图表更新。

如何投资SUNC股票？

投资Sunococorp LLC需要考虑年度范围47.03 - 77.57和当前价格74.48。许多人在以74.48或74.78下订单之前，会比较-1.91%和。实时查看SUNC价格图表，了解每日变化。

Sunococorp LLC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Sunococorp LLC的最高价格是77.57。在47.03 - 77.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sunococorp LLC的绩效。

Sunococorp LLC股票的最低价格是多少？

Sunococorp LLC（SUNC）的最低价格为47.03。将其与当前的74.48和47.03 - 77.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SUNC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SUNC股票是什么时候拆分的？

Sunococorp LLC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.54和47.49%中可见。

日范围
72.75 74.71
年范围
47.03 77.57
前一天收盘价
72.54
开盘价
72.98
卖价
74.48
买价
74.78
最低价
72.75
最高价
74.71
交易量
933
日变化
2.67%
月变化
-1.91%
6个月变化
24.28%
年变化
47.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%