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SUB: iShares Short-Term National Muni Bond ETF

106.28 USD 0.02 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SUB за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.23, а максимальная — 106.28.

Следите за динамикой iShares Short-Term National Muni Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SUB сегодня?

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) сегодня оценивается на уровне 106.28. Инструмент торгуется в пределах 106.23 - 106.28, вчерашнее закрытие составило 106.26, а торговый объем достиг 523. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SUB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Short-Term National Muni Bond ETF?

iShares Short-Term National Muni Bond ETF в настоящее время оценивается в 106.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.47% и USD. Отслеживайте движения SUB на графике в реальном времени.

Как купить акции SUB?

Вы можете купить акции iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) по текущей цене 106.28. Ордера обычно размещаются около 106.28 или 106.58, тогда как 523 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SUB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SUB?

Инвестирование в iShares Short-Term National Muni Bond ETF предполагает учет годового диапазона 105.70 - 107.47 и текущей цены 106.28. Многие сравнивают 0.27% и -0.75% перед размещением ордеров на 106.28 или 106.58. Изучайте ежедневные изменения цены SUB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Short-Term National Muni Bond ETF?

Самая высокая цена iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) за последний год составила 107.47. Акции заметно колебались в пределах 105.70 - 107.47, сравнение с 106.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Short-Term National Muni Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Short-Term National Muni Bond ETF?

Самая низкая цена iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) за год составила 105.70. Сравнение с текущими 106.28 и 105.70 - 107.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SUB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SUB?

В прошлом iShares Short-Term National Muni Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 106.26 и -0.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
106.23 106.28
Годовой диапазон
105.70 107.47
Предыдущее закрытие
106.26
Open
106.27
Bid
106.28
Ask
106.58
Low
106.23
High
106.28
Объем
523
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.27%
6-месячное изменение
-0.75%
Годовое изменение
-0.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%