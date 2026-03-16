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SUB: iShares Short-Term National Muni Bond ETF
Курс SUB за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.23, а максимальная — 106.28.
Следите за динамикой iShares Short-Term National Muni Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SUB сегодня?
iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) сегодня оценивается на уровне 106.28. Инструмент торгуется в пределах 106.23 - 106.28, вчерашнее закрытие составило 106.26, а торговый объем достиг 523. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SUB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Short-Term National Muni Bond ETF?
iShares Short-Term National Muni Bond ETF в настоящее время оценивается в 106.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.47% и USD. Отслеживайте движения SUB на графике в реальном времени.
Как купить акции SUB?
Вы можете купить акции iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) по текущей цене 106.28. Ордера обычно размещаются около 106.28 или 106.58, тогда как 523 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SUB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SUB?
Инвестирование в iShares Short-Term National Muni Bond ETF предполагает учет годового диапазона 105.70 - 107.47 и текущей цены 106.28. Многие сравнивают 0.27% и -0.75% перед размещением ордеров на 106.28 или 106.58. Изучайте ежедневные изменения цены SUB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Short-Term National Muni Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) за последний год составила 107.47. Акции заметно колебались в пределах 105.70 - 107.47, сравнение с 106.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Short-Term National Muni Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Short-Term National Muni Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) за год составила 105.70. Сравнение с текущими 106.28 и 105.70 - 107.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SUB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SUB?
В прошлом iShares Short-Term National Muni Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 106.26 и -0.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 106.26
- Open
- 106.27
- Bid
- 106.28
- Ask
- 106.58
- Low
- 106.23
- High
- 106.28
- Объем
- 523
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.27%
- 6-месячное изменение
- -0.75%
- Годовое изменение
- -0.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%