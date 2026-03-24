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SUB: iShares 短期市政债 ETF

106.28 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SUB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点106.23和高点106.29进行交易。

关注iShares 短期市政债 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SUB新闻

常见问题解答

SUB股票今天的价格是多少？

iShares 短期市政债 ETF股票今天的定价为106.28。它在106.23 - 106.29范围内交易，昨天的收盘价为106.28，交易量达到509。SUB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 短期市政债 ETF股票是否支付股息？

iShares 短期市政债 ETF目前的价值为106.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.47%和USD。实时查看图表以跟踪SUB走势。

如何购买SUB股票？

您可以以106.28的当前价格购买iShares 短期市政债 ETF股票。订单通常设置在106.28或106.58附近，而509和0.04%显示市场活动。立即关注SUB的实时图表更新。

如何投资SUB股票？

投资iShares 短期市政债 ETF需要考虑年度范围105.70 - 107.47和当前价格106.28。许多人在以106.28或106.58下订单之前，会比较0.27%和。实时查看SUB价格图表，了解每日变化。

iShares 短期市政债 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 短期市政债 ETF的最高价格是107.47。在105.70 - 107.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 短期市政债 ETF的绩效。

iShares 短期市政债 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 短期市政债 ETF（SUB）的最低价格为105.70。将其与当前的106.28和105.70 - 107.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SUB股票是什么时候拆分的？

iShares 短期市政债 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、106.28和-0.47%中可见。

日范围
106.23 106.29
年范围
105.70 107.47
前一天收盘价
106.28
开盘价
106.24
卖价
106.28
买价
106.58
最低价
106.23
最高价
106.29
交易量
509
日变化
0.00%
月变化
0.27%
6个月变化
-0.75%
年变化
-0.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%