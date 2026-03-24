SUB: iShares 短期市政债 ETF
今日SUB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点106.23和高点106.29进行交易。
关注iShares 短期市政债 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SUB股票今天的价格是多少？
iShares 短期市政债 ETF股票今天的定价为106.28。它在106.23 - 106.29范围内交易，昨天的收盘价为106.28，交易量达到509。SUB的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 短期市政债 ETF股票是否支付股息？
iShares 短期市政债 ETF目前的价值为106.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.47%和USD。实时查看图表以跟踪SUB走势。
如何购买SUB股票？
您可以以106.28的当前价格购买iShares 短期市政债 ETF股票。订单通常设置在106.28或106.58附近，而509和0.04%显示市场活动。立即关注SUB的实时图表更新。
如何投资SUB股票？
投资iShares 短期市政债 ETF需要考虑年度范围105.70 - 107.47和当前价格106.28。许多人在以106.28或106.58下订单之前，会比较0.27%和。实时查看SUB价格图表，了解每日变化。
iShares 短期市政债 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 短期市政债 ETF的最高价格是107.47。在105.70 - 107.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 短期市政债 ETF的绩效。
iShares 短期市政债 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 短期市政债 ETF（SUB）的最低价格为105.70。将其与当前的106.28和105.70 - 107.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SUB股票是什么时候拆分的？
iShares 短期市政债 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、106.28和-0.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 106.28
- 开盘价
- 106.24
- 卖价
- 106.28
- 买价
- 106.58
- 最低价
- 106.23
- 最高价
- 106.29
- 交易量
- 509
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.27%
- 6个月变化
- -0.75%
- 年变化
- -0.47%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%