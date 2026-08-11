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STXT: EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF
Курс STXT за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.49, а максимальная — 19.53.
Следите за динамикой EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STXT сегодня?
EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF (STXT) сегодня оценивается на уровне 19.52. Инструмент торгуется в пределах 19.49 - 19.53, вчерашнее закрытие составило 19.58, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STXT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF?
EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF в настоящее время оценивается в 19.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.75% и USD. Отслеживайте движения STXT на графике в реальном времени.
Как купить акции STXT?
Вы можете купить акции EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF (STXT) по текущей цене 19.52. Ордера обычно размещаются около 19.52 или 19.82, тогда как 16 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STXT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STXT?
Инвестирование в EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF предполагает учет годового диапазона 19.33 - 20.37 и текущей цены 19.52. Многие сравнивают 0.88% и -3.70% перед размещением ордеров на 19.52 или 19.82. Изучайте ежедневные изменения цены STXT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF?
Самая высокая цена EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF (STXT) за последний год составила 20.37. Акции заметно колебались в пределах 19.33 - 20.37, сравнение с 19.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF?
Самая низкая цена EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF (STXT) за год составила 19.33. Сравнение с текущими 19.52 и 19.33 - 20.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STXT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STXT?
В прошлом EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.58 и -3.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.58
- Open
- 19.49
- Bid
- 19.52
- Ask
- 19.82
- Low
- 19.49
- High
- 19.53
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 0.88%
- 6-месячное изменение
- -3.70%
- Годовое изменение
- -3.75%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%