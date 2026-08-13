STXT: EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF
今日STXT汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点19.51和高点19.54进行交易。
关注EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
STXT股票今天的价格是多少？
EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF股票今天的定价为19.53。它在19.51 - 19.54范围内交易，昨天的收盘价为19.52，交易量达到15。STXT的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF目前的价值为19.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.70%和USD。实时查看图表以跟踪STXT走势。
如何购买STXT股票？
您可以以19.53的当前价格购买EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF股票。订单通常设置在19.53或19.83附近，而15和0.05%显示市场活动。立即关注STXT的实时图表更新。
如何投资STXT股票？
投资EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF需要考虑年度范围19.33 - 20.37和当前价格19.53。许多人在以19.53或19.83下订单之前，会比较0.93%和。实时查看STXT价格图表，了解每日变化。
EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF的最高价格是20.37。在19.33 - 20.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF的绩效。
EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF股票的最低价格是多少？
EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF（STXT）的最低价格为19.33。将其与当前的19.53和19.33 - 20.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STXT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STXT股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.52和-3.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.52
- 开盘价
- 19.52
- 卖价
- 19.53
- 买价
- 19.83
- 最低价
- 19.51
- 最高价
- 19.54
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.93%
- 6个月变化
- -3.65%
- 年变化
- -3.70%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%