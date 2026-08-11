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STXG: EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF

56.89 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс STXG за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.89, а максимальная — 56.89.

Следите за динамикой EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций STXG сегодня?

EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF (STXG) сегодня оценивается на уровне 56.89. Инструмент торгуется в пределах 56.89 - 56.89, вчерашнее закрытие составило 56.90, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STXG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF?

EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF в настоящее время оценивается в 56.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.16% и USD. Отслеживайте движения STXG на графике в реальном времени.

Как купить акции STXG?

Вы можете купить акции EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF (STXG) по текущей цене 56.89. Ордера обычно размещаются около 56.89 или 57.19, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STXG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции STXG?

Инвестирование в EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 45.26 - 57.17 и текущей цены 56.89. Многие сравнивают 2.84% и 15.65% перед размещением ордеров на 56.89 или 57.19. Изучайте ежедневные изменения цены STXG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF?

Самая высокая цена EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF (STXG) за последний год составила 57.17. Акции заметно колебались в пределах 45.26 - 57.17, сравнение с 56.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF?

Самая низкая цена EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF (STXG) за год составила 45.26. Сравнение с текущими 56.89 и 45.26 - 57.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STXG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций STXG?

В прошлом EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.90 и 15.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.89 56.89
Годовой диапазон
45.26 57.17
Предыдущее закрытие
56.90
Open
56.89
Bid
56.89
Ask
57.19
Low
56.89
High
56.89
Объем
1
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
2.84%
6-месячное изменение
15.65%
Годовое изменение
15.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%