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STXG: EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF

56.64 USD 0.26 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STXG汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点56.63和高点56.95进行交易。

关注EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

STXG股票今天的价格是多少？

EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF股票今天的定价为56.64。它在56.63 - 56.95范围内交易，昨天的收盘价为56.90，交易量达到16。STXG的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF股票是否支付股息？

EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF目前的价值为56.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.66%和USD。实时查看图表以跟踪STXG走势。

如何购买STXG股票？

您可以以56.64的当前价格购买EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF股票。订单通常设置在56.64或56.94附近，而16和-0.44%显示市场活动。立即关注STXG的实时图表更新。

如何投资STXG股票？

投资EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF需要考虑年度范围45.26 - 57.17和当前价格56.64。许多人在以56.64或56.94下订单之前，会比较2.39%和。实时查看STXG价格图表，了解每日变化。

EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF的最高价格是57.17。在45.26 - 57.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF的绩效。

EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF股票的最低价格是多少？

EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF（STXG）的最低价格为45.26。将其与当前的56.64和45.26 - 57.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STXG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STXG股票是什么时候拆分的？

EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.90和14.66%中可见。

日范围
56.63 56.95
年范围
45.26 57.17
前一天收盘价
56.90
开盘价
56.89
卖价
56.64
买价
56.94
最低价
56.63
最高价
56.95
交易量
16
日变化
-0.46%
月变化
2.39%
6个月变化
15.15%
年变化
14.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%