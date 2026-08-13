STXG: EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF
今日STXG汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点56.63和高点56.95进行交易。
关注EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
STXG股票今天的价格是多少？
EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF股票今天的定价为56.64。它在56.63 - 56.95范围内交易，昨天的收盘价为56.90，交易量达到16。STXG的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF目前的价值为56.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.66%和USD。实时查看图表以跟踪STXG走势。
如何购买STXG股票？
您可以以56.64的当前价格购买EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF股票。订单通常设置在56.64或56.94附近，而16和-0.44%显示市场活动。立即关注STXG的实时图表更新。
如何投资STXG股票？
投资EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF需要考虑年度范围45.26 - 57.17和当前价格56.64。许多人在以56.64或56.94下订单之前，会比较2.39%和。实时查看STXG价格图表，了解每日变化。
EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF的最高价格是57.17。在45.26 - 57.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF的绩效。
EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF股票的最低价格是多少？
EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF（STXG）的最低价格为45.26。将其与当前的56.64和45.26 - 57.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STXG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STXG股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust Strive 1000 Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.90和14.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.90
- 开盘价
- 56.89
- 卖价
- 56.64
- 买价
- 56.94
- 最低价
- 56.63
- 最高价
- 56.95
- 交易量
- 16
- 日变化
- -0.46%
- 月变化
- 2.39%
- 6个月变化
- 15.15%
- 年变化
- 14.66%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%