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STXE: EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF
Курс STXE за сегодня изменился на 1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.23, а максимальная — 48.25.
Следите за динамикой EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STXE сегодня?
EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) сегодня оценивается на уровне 48.23. Инструмент торгуется в пределах 48.23 - 48.25, вчерашнее закрытие составило 47.51, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STXE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF?
EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF в настоящее время оценивается в 48.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.62% и USD. Отслеживайте движения STXE на графике в реальном времени.
Как купить акции STXE?
Вы можете купить акции EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) по текущей цене 48.23. Ордера обычно размещаются около 48.23 или 48.53, тогда как 3 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STXE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STXE?
Инвестирование в EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF предполагает учет годового диапазона 37.61 - 55.30 и текущей цены 48.23. Многие сравнивают 4.42% и 11.26% перед размещением ордеров на 48.23 или 48.53. Изучайте ежедневные изменения цены STXE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF?
Самая высокая цена EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) за последний год составила 55.30. Акции заметно колебались в пределах 37.61 - 55.30, сравнение с 47.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF?
Самая низкая цена EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) за год составила 37.61. Сравнение с текущими 48.23 и 37.61 - 55.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STXE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STXE?
В прошлом EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.51 и 14.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.51
- Open
- 48.25
- Bid
- 48.23
- Ask
- 48.53
- Low
- 48.23
- High
- 48.25
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.52%
- Месячное изменение
- 4.42%
- 6-месячное изменение
- 11.26%
- Годовое изменение
- 14.62%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%