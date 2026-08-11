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STXE: EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF

48.23 USD 0.72 (1.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс STXE за сегодня изменился на 1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.23, а максимальная — 48.25.

Следите за динамикой EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций STXE сегодня?

EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) сегодня оценивается на уровне 48.23. Инструмент торгуется в пределах 48.23 - 48.25, вчерашнее закрытие составило 47.51, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STXE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF?

EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF в настоящее время оценивается в 48.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.62% и USD. Отслеживайте движения STXE на графике в реальном времени.

Как купить акции STXE?

Вы можете купить акции EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) по текущей цене 48.23. Ордера обычно размещаются около 48.23 или 48.53, тогда как 3 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STXE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции STXE?

Инвестирование в EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF предполагает учет годового диапазона 37.61 - 55.30 и текущей цены 48.23. Многие сравнивают 4.42% и 11.26% перед размещением ордеров на 48.23 или 48.53. Изучайте ежедневные изменения цены STXE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF?

Самая высокая цена EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) за последний год составила 55.30. Акции заметно колебались в пределах 37.61 - 55.30, сравнение с 47.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF?

Самая низкая цена EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) за год составила 37.61. Сравнение с текущими 48.23 и 37.61 - 55.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STXE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций STXE?

В прошлом EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.51 и 14.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.23 48.25
Годовой диапазон
37.61 55.30
Предыдущее закрытие
47.51
Open
48.25
Bid
48.23
Ask
48.53
Low
48.23
High
48.25
Объем
3
Дневное изменение
1.52%
Месячное изменение
4.42%
6-месячное изменение
11.26%
Годовое изменение
14.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%