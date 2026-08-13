STXE: EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF
今日STXE汇率已更改1.01%。当日，交易品种以低点47.92和高点48.27进行交易。
关注EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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常见问题解答
STXE股票今天的价格是多少？
EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF股票今天的定价为47.99。它在47.92 - 48.27范围内交易，昨天的收盘价为47.51，交易量达到29。STXE的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF目前的价值为47.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.04%和USD。实时查看图表以跟踪STXE走势。
如何购买STXE股票？
您可以以47.99的当前价格购买EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF股票。订单通常设置在47.99或48.29附近，而29和-0.54%显示市场活动。立即关注STXE的实时图表更新。
如何投资STXE股票？
投资EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF需要考虑年度范围37.61 - 55.30和当前价格47.99。许多人在以47.99或48.29下订单之前，会比较3.90%和。实时查看STXE价格图表，了解每日变化。
EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF的最高价格是55.30。在37.61 - 55.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF的绩效。
EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF股票的最低价格是多少？
EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF（STXE）的最低价格为37.61。将其与当前的47.99和37.61 - 55.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STXE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STXE股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.51和14.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.51
- 开盘价
- 48.25
- 卖价
- 47.99
- 买价
- 48.29
- 最低价
- 47.92
- 最高价
- 48.27
- 交易量
- 29
- 日变化
- 1.01%
- 月变化
- 3.90%
- 6个月变化
- 10.70%
- 年变化
- 14.04%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%