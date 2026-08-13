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STXE: EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF

47.99 USD 0.48 (1.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STXE汇率已更改1.01%。当日，交易品种以低点47.92和高点48.27进行交易。

关注EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

STXE股票今天的价格是多少？

EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF股票今天的定价为47.99。它在47.92 - 48.27范围内交易，昨天的收盘价为47.51，交易量达到29。STXE的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF股票是否支付股息？

EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF目前的价值为47.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.04%和USD。实时查看图表以跟踪STXE走势。

如何购买STXE股票？

您可以以47.99的当前价格购买EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF股票。订单通常设置在47.99或48.29附近，而29和-0.54%显示市场活动。立即关注STXE的实时图表更新。

如何投资STXE股票？

投资EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF需要考虑年度范围37.61 - 55.30和当前价格47.99。许多人在以47.99或48.29下订单之前，会比较3.90%和。实时查看STXE价格图表，了解每日变化。

EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF的最高价格是55.30。在37.61 - 55.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF的绩效。

EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF股票的最低价格是多少？

EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF（STXE）的最低价格为37.61。将其与当前的47.99和37.61 - 55.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STXE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STXE股票是什么时候拆分的？

EA Series Trust Strive Emerging Markets Ex-China ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.51和14.04%中可见。

日范围
47.92 48.27
年范围
37.61 55.30
前一天收盘价
47.51
开盘价
48.25
卖价
47.99
买价
48.29
最低价
47.92
最高价
48.27
交易量
29
日变化
1.01%
月变化
3.90%
6个月变化
10.70%
年变化
14.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%