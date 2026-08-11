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STSM: Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF
Курс STSM за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.55, а максимальная — 18.04.
Следите за динамикой Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STSM сегодня?
Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) сегодня оценивается на уровне 17.81. Инструмент торгуется в пределах 17.55 - 18.04, вчерашнее закрытие составило 17.96, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STSM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF?
Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF в настоящее время оценивается в 17.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.71% и USD. Отслеживайте движения STSM на графике в реальном времени.
Как купить акции STSM?
Вы можете купить акции Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) по текущей цене 17.81. Ордера обычно размещаются около 17.81 или 18.11, тогда как 32 и -1.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STSM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STSM?
Инвестирование в Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF предполагает учет годового диапазона 9.47 - 41.29 и текущей цены 17.81. Многие сравнивают -10.10% и 65.52% перед размещением ордеров на 17.81 или 18.11. Изучайте ежедневные изменения цены STSM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF?
Самая высокая цена Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) за последний год составила 41.29. Акции заметно колебались в пределах 9.47 - 41.29, сравнение с 17.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF?
Самая низкая цена Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) за год составила 9.47. Сравнение с текущими 17.81 и 9.47 - 41.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STSM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STSM?
В прошлом Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.96 и -13.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.96
- Open
- 18.04
- Bid
- 17.81
- Ask
- 18.11
- Low
- 17.55
- High
- 18.04
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- -10.10%
- 6-месячное изменение
- 65.52%
- Годовое изменение
- -13.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%