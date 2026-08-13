STSM: Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF
今日STSM汇率已更改-0.73%。当日，交易品种以低点17.68和高点17.70进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
STSM股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF股票今天的定价为17.68。它在17.68 - 17.70范围内交易，昨天的收盘价为17.81，交易量达到2。STSM的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF目前的价值为17.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.34%和USD。实时查看图表以跟踪STSM走势。
如何购买STSM股票？
您可以以17.68的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF股票。订单通常设置在17.68或17.98附近，而2和-0.11%显示市场活动。立即关注STSM的实时图表更新。
如何投资STSM股票？
投资Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF需要考虑年度范围9.47 - 41.29和当前价格17.68。许多人在以17.68或17.98下订单之前，会比较-10.75%和。实时查看STSM价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF的最高价格是41.29。在9.47 - 41.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF（STSM）的最低价格为9.47。将其与当前的17.68和9.47 - 41.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STSM股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.81和-14.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.81
- 开盘价
- 17.70
- 卖价
- 17.68
- 买价
- 17.98
- 最低价
- 17.68
- 最高价
- 17.70
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.73%
- 月变化
- -10.75%
- 6个月变化
- 64.31%
- 年变化
- -14.34%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%