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STSM: Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF

17.68 USD 0.13 (0.73%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STSM汇率已更改-0.73%。当日，交易品种以低点17.68和高点17.70进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

STSM股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF股票今天的定价为17.68。它在17.68 - 17.70范围内交易，昨天的收盘价为17.81，交易量达到2。STSM的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF目前的价值为17.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.34%和USD。实时查看图表以跟踪STSM走势。

如何购买STSM股票？

您可以以17.68的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF股票。订单通常设置在17.68或17.98附近，而2和-0.11%显示市场活动。立即关注STSM的实时图表更新。

如何投资STSM股票？

投资Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF需要考虑年度范围9.47 - 41.29和当前价格17.68。许多人在以17.68或17.98下订单之前，会比较-10.75%和。实时查看STSM价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF的最高价格是41.29。在9.47 - 41.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF（STSM）的最低价格为9.47。将其与当前的17.68和9.47 - 41.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STSM股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.81和-14.34%中可见。

日范围
17.68 17.70
年范围
9.47 41.29
前一天收盘价
17.81
开盘价
17.70
卖价
17.68
买价
17.98
最低价
17.68
最高价
17.70
交易量
2
日变化
-0.73%
月变化
-10.75%
6个月变化
64.31%
年变化
-14.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%