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STRN: Stran &

26.72 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс STRN за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.70, а максимальная — 26.74.

Следите за динамикой Stran &. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций STRN сегодня?

Stran & (STRN) сегодня оценивается на уровне 26.72. Инструмент торгуется в пределах 26.70 - 26.74, вчерашнее закрытие составило 26.69, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STRN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Stran &?

Stran & в настоящее время оценивается в 26.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.87% и USD. Отслеживайте движения STRN на графике в реальном времени.

Как купить акции STRN?

Вы можете купить акции Stran & (STRN) по текущей цене 26.72. Ордера обычно размещаются около 26.72 или 27.02, тогда как 3 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STRN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции STRN?

Инвестирование в Stran & предполагает учет годового диапазона 19.65 - 29.08 и текущей цены 26.72. Многие сравнивают 3.13% и 17.97% перед размещением ордеров на 26.72 или 27.02. Изучайте ежедневные изменения цены STRN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Stran &?

Самая высокая цена Stran & (STRN) за последний год составила 29.08. Акции заметно колебались в пределах 19.65 - 29.08, сравнение с 26.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Stran & на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Stran &?

Самая низкая цена Stran & (STRN) за год составила 19.65. Сравнение с текущими 26.72 и 19.65 - 29.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STRN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций STRN?

В прошлом Stran & проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.69 и 32.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.70 26.74
Годовой диапазон
19.65 29.08
Предыдущее закрытие
26.69
Open
26.74
Bid
26.72
Ask
27.02
Low
26.70
High
26.74
Объем
3
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
3.13%
6-месячное изменение
17.97%
Годовое изменение
32.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%