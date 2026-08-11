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STRN: Stran &
Курс STRN за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.70, а максимальная — 26.74.
Следите за динамикой Stran &. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STRN сегодня?
Stran & (STRN) сегодня оценивается на уровне 26.72. Инструмент торгуется в пределах 26.70 - 26.74, вчерашнее закрытие составило 26.69, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STRN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Stran &?
Stran & в настоящее время оценивается в 26.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.87% и USD. Отслеживайте движения STRN на графике в реальном времени.
Как купить акции STRN?
Вы можете купить акции Stran & (STRN) по текущей цене 26.72. Ордера обычно размещаются около 26.72 или 27.02, тогда как 3 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STRN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STRN?
Инвестирование в Stran & предполагает учет годового диапазона 19.65 - 29.08 и текущей цены 26.72. Многие сравнивают 3.13% и 17.97% перед размещением ордеров на 26.72 или 27.02. Изучайте ежедневные изменения цены STRN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Stran &?
Самая высокая цена Stran & (STRN) за последний год составила 29.08. Акции заметно колебались в пределах 19.65 - 29.08, сравнение с 26.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Stran & на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Stran &?
Самая низкая цена Stran & (STRN) за год составила 19.65. Сравнение с текущими 26.72 и 19.65 - 29.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STRN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STRN?
В прошлом Stran & проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.69 и 32.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.69
- Open
- 26.74
- Bid
- 26.72
- Ask
- 27.02
- Low
- 26.70
- High
- 26.74
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 3.13%
- 6-месячное изменение
- 17.97%
- Годовое изменение
- 32.87%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%