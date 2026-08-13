STRN: Stran &
今日STRN汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点26.57和高点26.75进行交易。
关注Stran &动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
STRN股票今天的价格是多少？
Stran &股票今天的定价为26.59。它在26.57 - 26.75范围内交易，昨天的收盘价为26.69，交易量达到13。STRN的实时价格图表显示了这些更新。
Stran &股票是否支付股息？
Stran &目前的价值为26.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.22%和USD。实时查看图表以跟踪STRN走势。
如何购买STRN股票？
您可以以26.59的当前价格购买Stran &股票。订单通常设置在26.59或26.89附近，而13和-0.56%显示市场活动。立即关注STRN的实时图表更新。
如何投资STRN股票？
投资Stran &需要考虑年度范围19.65 - 29.08和当前价格26.59。许多人在以26.59或26.89下订单之前，会比较2.62%和。实时查看STRN价格图表，了解每日变化。
Stran &股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Stran &的最高价格是29.08。在19.65 - 29.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Stran &的绩效。
Stran &股票的最低价格是多少？
Stran &（STRN）的最低价格为19.65。将其与当前的26.59和19.65 - 29.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STRN股票是什么时候拆分的？
Stran &历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.69和32.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.69
- 开盘价
- 26.74
- 卖价
- 26.59
- 买价
- 26.89
- 最低价
- 26.57
- 最高价
- 26.75
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- 2.62%
- 6个月变化
- 17.39%
- 年变化
- 32.22%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%