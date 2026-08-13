报价部分
货币 / STRN
回到股票

STRN: Stran &

26.59 USD 0.10 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STRN汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点26.57和高点26.75进行交易。

关注Stran &动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

STRN股票今天的价格是多少？

Stran &股票今天的定价为26.59。它在26.57 - 26.75范围内交易，昨天的收盘价为26.69，交易量达到13。STRN的实时价格图表显示了这些更新。

Stran &股票是否支付股息？

Stran &目前的价值为26.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.22%和USD。实时查看图表以跟踪STRN走势。

如何购买STRN股票？

您可以以26.59的当前价格购买Stran &股票。订单通常设置在26.59或26.89附近，而13和-0.56%显示市场活动。立即关注STRN的实时图表更新。

如何投资STRN股票？

投资Stran &需要考虑年度范围19.65 - 29.08和当前价格26.59。许多人在以26.59或26.89下订单之前，会比较2.62%和。实时查看STRN价格图表，了解每日变化。

Stran &股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Stran &的最高价格是29.08。在19.65 - 29.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Stran &的绩效。

Stran &股票的最低价格是多少？

Stran &（STRN）的最低价格为19.65。将其与当前的26.59和19.65 - 29.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STRN股票是什么时候拆分的？

Stran &历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.69和32.22%中可见。

日范围
26.57 26.75
年范围
19.65 29.08
前一天收盘价
26.69
开盘价
26.74
卖价
26.59
买价
26.89
最低价
26.57
最高价
26.75
交易量
13
日变化
-0.37%
月变化
2.62%
6个月变化
17.39%
年变化
32.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%