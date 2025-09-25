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STPZ: PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Курс STPZ за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.51, а максимальная — 52.64.
Следите за динамикой PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STPZ сегодня?
PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) сегодня оценивается на уровне 52.51. Инструмент торгуется в пределах 52.51 - 52.64, вчерашнее закрытие составило 52.59, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STPZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?
PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 52.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.10% и USD. Отслеживайте движения STPZ на графике в реальном времени.
Как купить акции STPZ?
Вы можете купить акции PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) по текущей цене 52.51. Ордера обычно размещаются около 52.51 или 52.81, тогда как 44 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STPZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STPZ?
Инвестирование в PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 52.50 - 54.58 и текущей цены 52.51. Многие сравнивают -0.06% и -3.03% перед размещением ордеров на 52.51 или 52.81. Изучайте ежедневные изменения цены STPZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?
Самая высокая цена PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) за последний год составила 54.58. Акции заметно колебались в пределах 52.50 - 54.58, сравнение с 52.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?
Самая низкая цена PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) за год составила 52.50. Сравнение с текущими 52.51 и 52.50 - 54.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STPZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STPZ?
В прошлом PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.59 и -3.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.59
- Open
- 52.58
- Bid
- 52.51
- Ask
- 52.81
- Low
- 52.51
- High
- 52.64
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- -0.06%
- 6-месячное изменение
- -3.03%
- Годовое изменение
- -3.10%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%