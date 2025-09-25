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STPZ: PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

52.51 USD 0.08 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс STPZ за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.51, а максимальная — 52.64.

Следите за динамикой PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций STPZ сегодня?

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) сегодня оценивается на уровне 52.51. Инструмент торгуется в пределах 52.51 - 52.64, вчерашнее закрытие составило 52.59, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STPZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 52.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.10% и USD. Отслеживайте движения STPZ на графике в реальном времени.

Как купить акции STPZ?

Вы можете купить акции PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) по текущей цене 52.51. Ордера обычно размещаются около 52.51 или 52.81, тогда как 44 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STPZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции STPZ?

Инвестирование в PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 52.50 - 54.58 и текущей цены 52.51. Многие сравнивают -0.06% и -3.03% перед размещением ордеров на 52.51 или 52.81. Изучайте ежедневные изменения цены STPZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?

Самая высокая цена PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) за последний год составила 54.58. Акции заметно колебались в пределах 52.50 - 54.58, сравнение с 52.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?

Самая низкая цена PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) за год составила 52.50. Сравнение с текущими 52.51 и 52.50 - 54.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STPZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций STPZ?

В прошлом PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.59 и -3.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.51 52.64
Годовой диапазон
52.50 54.58
Предыдущее закрытие
52.59
Open
52.58
Bid
52.51
Ask
52.81
Low
52.51
High
52.64
Объем
44
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
-0.06%
6-месячное изменение
-3.03%
Годовое изменение
-3.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%