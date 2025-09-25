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STPZ: PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

52.55 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STPZ汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点52.53和高点52.59进行交易。

关注PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STPZ新闻

常见问题解答

STPZ股票今天的价格是多少？

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund股票今天的定价为52.55。它在52.53 - 52.59范围内交易，昨天的收盘价为52.51，交易量达到130。STPZ的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund股票是否支付股息？

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund目前的价值为52.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.03%和USD。实时查看图表以跟踪STPZ走势。

如何购买STPZ股票？

您可以以52.55的当前价格购买PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund股票。订单通常设置在52.55或52.85附近，而130和-0.08%显示市场活动。立即关注STPZ的实时图表更新。

如何投资STPZ股票？

投资PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund需要考虑年度范围52.50 - 54.58和当前价格52.55。许多人在以52.55或52.85下订单之前，会比较0.02%和。实时查看STPZ价格图表，了解每日变化。

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund的最高价格是54.58。在52.50 - 54.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund的绩效。

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund股票的最低价格是多少？

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund（STPZ）的最低价格为52.50。将其与当前的52.55和52.50 - 54.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STPZ股票是什么时候拆分的？

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.51和-3.03%中可见。

日范围
52.53 52.59
年范围
52.50 54.58
前一天收盘价
52.51
开盘价
52.59
卖价
52.55
买价
52.85
最低价
52.53
最高价
52.59
交易量
130
日变化
0.08%
月变化
0.02%
6个月变化
-2.95%
年变化
-3.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%