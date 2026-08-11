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STOX: Horizon Core Equity ETF

32.31 USD 0.17 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс STOX за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.21, а максимальная — 32.37.

Следите за динамикой Horizon Core Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций STOX сегодня?

Horizon Core Equity ETF (STOX) сегодня оценивается на уровне 32.31. Инструмент торгуется в пределах 32.21 - 32.37, вчерашнее закрытие составило 32.14, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STOX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Core Equity ETF?

Horizon Core Equity ETF в настоящее время оценивается в 32.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.26% и USD. Отслеживайте движения STOX на графике в реальном времени.

Как купить акции STOX?

Вы можете купить акции Horizon Core Equity ETF (STOX) по текущей цене 32.31. Ордера обычно размещаются около 32.31 или 32.61, тогда как 31 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STOX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции STOX?

Инвестирование в Horizon Core Equity ETF предполагает учет годового диапазона 26.13 - 33.16 и текущей цены 32.31. Многие сравнивают 3.36% и 13.43% перед размещением ордеров на 32.31 или 32.61. Изучайте ежедневные изменения цены STOX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Horizon Core Equity ETF?

Самая высокая цена Horizon Core Equity ETF (STOX) за последний год составила 33.16. Акции заметно колебались в пределах 26.13 - 33.16, сравнение с 32.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Core Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Horizon Core Equity ETF?

Самая низкая цена Horizon Core Equity ETF (STOX) за год составила 26.13. Сравнение с текущими 32.31 и 26.13 - 33.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STOX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций STOX?

В прошлом Horizon Core Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.14 и 23.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.21 32.37
Годовой диапазон
26.13 33.16
Предыдущее закрытие
32.14
Open
32.27
Bid
32.31
Ask
32.61
Low
32.21
High
32.37
Объем
31
Дневное изменение
0.53%
Месячное изменение
3.36%
6-месячное изменение
13.43%
Годовое изменение
23.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%