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STOX: Horizon Core Equity ETF

32.07 USD 0.24 (0.74%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STOX汇率已更改-0.74%。当日，交易品种以低点32.07和高点32.31进行交易。

关注Horizon Core Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

STOX股票今天的价格是多少？

Horizon Core Equity ETF股票今天的定价为32.07。它在32.07 - 32.31范围内交易，昨天的收盘价为32.31，交易量达到24。STOX的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Core Equity ETF股票是否支付股息？

Horizon Core Equity ETF目前的价值为32.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.34%和USD。实时查看图表以跟踪STOX走势。

如何购买STOX股票？

您可以以32.07的当前价格购买Horizon Core Equity ETF股票。订单通常设置在32.07或32.37附近，而24和-0.74%显示市场活动。立即关注STOX的实时图表更新。

如何投资STOX股票？

投资Horizon Core Equity ETF需要考虑年度范围26.13 - 33.16和当前价格32.07。许多人在以32.07或32.37下订单之前，会比较2.59%和。实时查看STOX价格图表，了解每日变化。

Horizon Core Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Horizon Core Equity ETF的最高价格是33.16。在26.13 - 33.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Core Equity ETF的绩效。

Horizon Core Equity ETF股票的最低价格是多少？

Horizon Core Equity ETF（STOX）的最低价格为26.13。将其与当前的32.07和26.13 - 33.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STOX股票是什么时候拆分的？

Horizon Core Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.31和22.34%中可见。

日范围
32.07 32.31
年范围
26.13 33.16
前一天收盘价
32.31
开盘价
32.31
卖价
32.07
买价
32.37
最低价
32.07
最高价
32.31
交易量
24
日变化
-0.74%
月变化
2.59%
6个月变化
12.59%
年变化
22.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%