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STOT: SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
Курс STOT за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.80, а максимальная — 46.81.
Следите за динамикой SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STOT сегодня?
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) сегодня оценивается на уровне 46.81. Инструмент торгуется в пределах 46.80 - 46.81, вчерашнее закрытие составило 46.80, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STOT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF?
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF в настоящее время оценивается в 46.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.20% и USD. Отслеживайте движения STOT на графике в реальном времени.
Как купить акции STOT?
Вы можете купить акции SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) по текущей цене 46.81. Ордера обычно размещаются около 46.81 или 47.11, тогда как 15 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STOT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STOT?
Инвестирование в SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF предполагает учет годового диапазона 46.73 - 47.54 и текущей цены 46.81. Многие сравнивают 0.13% и -1.10% перед размещением ордеров на 46.81 или 47.11. Изучайте ежедневные изменения цены STOT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF?
Самая высокая цена SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) за последний год составила 47.54. Акции заметно колебались в пределах 46.73 - 47.54, сравнение с 46.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF?
Самая низкая цена SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) за год составила 46.73. Сравнение с текущими 46.81 и 46.73 - 47.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STOT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STOT?
В прошлом SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.80 и -1.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.80
- Open
- 46.80
- Bid
- 46.81
- Ask
- 47.11
- Low
- 46.80
- High
- 46.81
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.13%
- 6-месячное изменение
- -1.10%
- Годовое изменение
- -1.20%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%