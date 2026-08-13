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STOT: SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

46.78 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STOT汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点46.78和高点46.81进行交易。

关注SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

STOT股票今天的价格是多少？

SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF股票今天的定价为46.78。它在46.78 - 46.81范围内交易，昨天的收盘价为46.80，交易量达到65。STOT的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF股票是否支付股息？

SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF目前的价值为46.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.27%和USD。实时查看图表以跟踪STOT走势。

如何购买STOT股票？

您可以以46.78的当前价格购买SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF股票。订单通常设置在46.78或47.08附近，而65和-0.04%显示市场活动。立即关注STOT的实时图表更新。

如何投资STOT股票？

投资SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF需要考虑年度范围46.73 - 47.54和当前价格46.78。许多人在以46.78或47.08下订单之前，会比较0.06%和。实时查看STOT价格图表，了解每日变化。

SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF的最高价格是47.54。在46.73 - 47.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF的绩效。

SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF股票的最低价格是多少？

SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF（STOT）的最低价格为46.73。将其与当前的46.78和46.73 - 47.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STOT股票是什么时候拆分的？

SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.80和-1.27%中可见。

日范围
46.78 46.81
年范围
46.73 47.54
前一天收盘价
46.80
开盘价
46.80
卖价
46.78
买价
47.08
最低价
46.78
最高价
46.81
交易量
65
日变化
-0.04%
月变化
0.06%
6个月变化
-1.16%
年变化
-1.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%