STOT: SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
今日STOT汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点46.78和高点46.81进行交易。
关注SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- MN
常见问题解答
STOT股票今天的价格是多少？
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF股票今天的定价为46.78。它在46.78 - 46.81范围内交易，昨天的收盘价为46.80，交易量达到65。STOT的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF股票是否支付股息？
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF目前的价值为46.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.27%和USD。实时查看图表以跟踪STOT走势。
如何购买STOT股票？
您可以以46.78的当前价格购买SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF股票。订单通常设置在46.78或47.08附近，而65和-0.04%显示市场活动。立即关注STOT的实时图表更新。
如何投资STOT股票？
投资SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF需要考虑年度范围46.73 - 47.54和当前价格46.78。许多人在以46.78或47.08下订单之前，会比较0.06%和。实时查看STOT价格图表，了解每日变化。
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF的最高价格是47.54。在46.73 - 47.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF的绩效。
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF股票的最低价格是多少？
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF（STOT）的最低价格为46.73。将其与当前的46.78和46.73 - 47.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STOT股票是什么时候拆分的？
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.80和-1.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.80
- 开盘价
- 46.80
- 卖价
- 46.78
- 买价
- 47.08
- 最低价
- 46.78
- 最高价
- 46.81
- 交易量
- 65
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.06%
- 6个月变化
- -1.16%
- 年变化
- -1.27%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%