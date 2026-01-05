КотировкиРазделы
Валюты / STK
Назад в Рынок акций США

STK: Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc

52.49 USD 0.16 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс STK за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.05, а максимальная — 52.91.

Следите за динамикой Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости STK

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций STK сегодня?

Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc (STK) сегодня оценивается на уровне 52.49. Инструмент торгуется в пределах 52.05 - 52.91, вчерашнее закрытие составило 52.33, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc?

Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc в настоящее время оценивается в 52.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 68.45% и USD. Отслеживайте движения STK на графике в реальном времени.

Как купить акции STK?

Вы можете купить акции Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc (STK) по текущей цене 52.49. Ордера обычно размещаются около 52.49 или 52.79, тогда как 88 и 0.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции STK?

Инвестирование в Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc предполагает учет годового диапазона 31.07 - 58.38 и текущей цены 52.49. Многие сравнивают 7.69% и 29.99% перед размещением ордеров на 52.49 или 52.79. Изучайте ежедневные изменения цены STK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc?

Самая высокая цена Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc (STK) за последний год составила 58.38. Акции заметно колебались в пределах 31.07 - 58.38, сравнение с 52.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc?

Самая низкая цена Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc (STK) за год составила 31.07. Сравнение с текущими 52.49 и 31.07 - 58.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций STK?

В прошлом Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.33 и 68.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.05 52.91
Годовой диапазон
31.07 58.38
Предыдущее закрытие
52.33
Open
52.05
Bid
52.49
Ask
52.79
Low
52.05
High
52.91
Объем
88
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
7.69%
6-месячное изменение
29.99%
Годовое изменение
68.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%