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STIP: iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

100.68 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс STIP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.65, а максимальная — 100.69.

Следите за динамикой iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций STIP сегодня?

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) сегодня оценивается на уровне 100.68. Инструмент торгуется в пределах 100.65 - 100.69, вчерашнее закрытие составило 100.68, а торговый объем достиг 3497. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STIP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF?

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF в настоящее время оценивается в 100.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.56% и USD. Отслеживайте движения STIP на графике в реальном времени.

Как купить акции STIP?

Вы можете купить акции iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) по текущей цене 100.68. Ордера обычно размещаются около 100.68 или 100.98, тогда как 3497 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STIP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции STIP?

Инвестирование в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF предполагает учет годового диапазона 100.52 - 104.16 и текущей цены 100.68. Многие сравнивают 0.08% и -2.59% перед размещением ордеров на 100.68 или 100.98. Изучайте ежедневные изменения цены STIP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF?

Самая высокая цена iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) за последний год составила 104.16. Акции заметно колебались в пределах 100.52 - 104.16, сравнение с 100.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF?

Самая низкая цена iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) за год составила 100.52. Сравнение с текущими 100.68 и 100.52 - 104.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STIP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций STIP?

В прошлом iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.68 и -2.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
100.65 100.69
Годовой диапазон
100.52 104.16
Предыдущее закрытие
100.68
Open
100.66
Bid
100.68
Ask
100.98
Low
100.65
High
100.69
Объем
3.497 K
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-2.59%
Годовое изменение
-2.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%