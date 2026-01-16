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STIP: iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Курс STIP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.65, а максимальная — 100.69.
Следите за динамикой iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STIP сегодня?
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) сегодня оценивается на уровне 100.68. Инструмент торгуется в пределах 100.65 - 100.69, вчерашнее закрытие составило 100.68, а торговый объем достиг 3497. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STIP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF?
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF в настоящее время оценивается в 100.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.56% и USD. Отслеживайте движения STIP на графике в реальном времени.
Как купить акции STIP?
Вы можете купить акции iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) по текущей цене 100.68. Ордера обычно размещаются около 100.68 или 100.98, тогда как 3497 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STIP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STIP?
Инвестирование в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF предполагает учет годового диапазона 100.52 - 104.16 и текущей цены 100.68. Многие сравнивают 0.08% и -2.59% перед размещением ордеров на 100.68 или 100.98. Изучайте ежедневные изменения цены STIP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF?
Самая высокая цена iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) за последний год составила 104.16. Акции заметно колебались в пределах 100.52 - 104.16, сравнение с 100.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF?
Самая низкая цена iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) за год составила 100.52. Сравнение с текущими 100.68 и 100.52 - 104.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STIP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STIP?
В прошлом iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.68 и -2.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.68
- Open
- 100.66
- Bid
- 100.68
- Ask
- 100.98
- Low
- 100.65
- High
- 100.69
- Объем
- 3.497 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -2.59%
- Годовое изменение
- -2.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%