STIP: iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF
今日STIP汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点100.62和高点100.71进行交易。
关注iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
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常见问题解答
STIP股票今天的价格是多少？
iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF股票今天的定价为100.67。它在100.62 - 100.71范围内交易，昨天的收盘价为100.68，交易量达到1203。STIP的实时价格图表显示了这些更新。
iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF股票是否支付股息？
iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF目前的价值为100.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.57%和USD。实时查看图表以跟踪STIP走势。
如何购买STIP股票？
您可以以100.67的当前价格购买iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF股票。订单通常设置在100.67或100.97附近，而1203和-0.03%显示市场活动。立即关注STIP的实时图表更新。
如何投资STIP股票？
投资iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF需要考虑年度范围100.52 - 104.16和当前价格100.67。许多人在以100.67或100.97下订单之前，会比较0.07%和。实时查看STIP价格图表，了解每日变化。
iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF的最高价格是104.16。在100.52 - 104.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF的绩效。
iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF股票的最低价格是多少？
iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF（STIP）的最低价格为100.52。将其与当前的100.67和100.52 - 104.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STIP股票是什么时候拆分的？
iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.68和-2.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.68
- 开盘价
- 100.70
- 卖价
- 100.67
- 买价
- 100.97
- 最低价
- 100.62
- 最高价
- 100.71
- 交易量
- 1.203 K
- 日变化
- -0.01%
- 月变化
- 0.07%
- 6个月变化
- -2.60%
- 年变化
- -2.57%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%