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STIP: iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF

100.67 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STIP汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点100.62和高点100.71进行交易。

关注iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STIP新闻

常见问题解答

STIP股票今天的价格是多少？

iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF股票今天的定价为100.67。它在100.62 - 100.71范围内交易，昨天的收盘价为100.68，交易量达到1203。STIP的实时价格图表显示了这些更新。

iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF股票是否支付股息？

iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF目前的价值为100.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.57%和USD。实时查看图表以跟踪STIP走势。

如何购买STIP股票？

您可以以100.67的当前价格购买iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF股票。订单通常设置在100.67或100.97附近，而1203和-0.03%显示市场活动。立即关注STIP的实时图表更新。

如何投资STIP股票？

投资iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF需要考虑年度范围100.52 - 104.16和当前价格100.67。许多人在以100.67或100.97下订单之前，会比较0.07%和。实时查看STIP价格图表，了解每日变化。

iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF的最高价格是104.16。在100.52 - 104.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF的绩效。

iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF股票的最低价格是多少？

iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF（STIP）的最低价格为100.52。将其与当前的100.67和100.52 - 104.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STIP股票是什么时候拆分的？

iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.68和-2.57%中可见。

日范围
100.62 100.71
年范围
100.52 104.16
前一天收盘价
100.68
开盘价
100.70
卖价
100.67
买价
100.97
最低价
100.62
最高价
100.71
交易量
1.203 K
日变化
-0.01%
月变化
0.07%
6个月变化
-2.60%
年变化
-2.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%