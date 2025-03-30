Валюты / STIM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
STIM: Neuronetics Inc
2.77 USD 0.10 (3.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STIM за сегодня изменился на -3.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.76, а максимальная — 2.91.
Следите за динамикой Neuronetics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости STIM
- Canaccord Genuity lowers Neuronetics stock price target on margin concerns
- Neuronetics (STIM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Neuronetics Q2 2025 slides reveal strong revenue growth, path to profitability
- Neuronetics earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- JMP reiterates Market Outperform rating on Neuronetics stock ahead of Q2 earnings
- Neuronetics Reports Inducement Grant Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Neuronetics Announces Clinical Presence at the 2025 Clinical ™S Society Annual Meeting and Progress in Greenbrook’s Personalized Care Trial Program
- Neuronetics set to join Russell indexes in June
- Neuronetics reports annual meeting results
- Neuronetics Launches First Inaugural National ™S Therapy Awareness Day During Mental Health Awareness Month
- BrainsWay: Strong Growth Prospects Matter Little To The Market (NASDAQ:BWAY)
- Neuronetics: Explosive Growth Poised To Soar On FDA Breakthroughs (NASDAQ:STIM)
Дневной диапазон
2.76 2.91
Годовой диапазон
0.54 5.92
- Предыдущее закрытие
- 2.87
- Open
- 2.84
- Bid
- 2.77
- Ask
- 3.07
- Low
- 2.76
- High
- 2.91
- Объем
- 2.600 K
- Дневное изменение
- -3.48%
- Месячное изменение
- -15.81%
- 6-месячное изменение
- -27.30%
- Годовое изменение
- 250.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.