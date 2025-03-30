Devises / STIM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
STIM: Neuronetics Inc
2.78 USD 0.13 (4.47%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de STIM a changé de -4.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.76 et à un maximum de 2.98.
Suivez la dynamique Neuronetics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STIM Nouvelles
- Objectif de cours de SiTime relevé à 324€ contre 240€ par Stifel
- SiTime stock price target raised to $324 from $240 at Stifel
- La Medicaid de New York couvrira la thérapie TMS pour la dépression à partir d’octobre
- New York Medicaid to cover TMS therapy for depression starting October
- Canaccord Genuity lowers Neuronetics stock price target on margin concerns
- Neuronetics (STIM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Neuronetics Q2 2025 slides reveal strong revenue growth, path to profitability
- Neuronetics earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- JMP reiterates Market Outperform rating on Neuronetics stock ahead of Q2 earnings
- Neuronetics Reports Inducement Grant Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Neuronetics Announces Clinical Presence at the 2025 Clinical ™S Society Annual Meeting and Progress in Greenbrook’s Personalized Care Trial Program
- Neuronetics set to join Russell indexes in June
- Neuronetics reports annual meeting results
- Neuronetics Launches First Inaugural National ™S Therapy Awareness Day During Mental Health Awareness Month
- BrainsWay: Strong Growth Prospects Matter Little To The Market (NASDAQ:BWAY)
- Neuronetics: Explosive Growth Poised To Soar On FDA Breakthroughs (NASDAQ:STIM)
Range quotidien
2.76 2.98
Range Annuel
0.54 5.92
- Clôture Précédente
- 2.91
- Ouverture
- 2.93
- Bid
- 2.78
- Ask
- 3.08
- Plus Bas
- 2.76
- Plus Haut
- 2.98
- Volume
- 1.653 K
- Changement quotidien
- -4.47%
- Changement Mensuel
- -15.50%
- Changement à 6 Mois
- -27.03%
- Changement Annuel
- 251.90%
20 septembre, samedi