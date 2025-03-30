Währungen / STIM
STIM: Neuronetics Inc
2.81 USD 0.10 (3.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STIM hat sich für heute um -3.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.78 bis zu einem Hoch von 2.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Neuronetics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STIM News
- Stifel hebt Kursziel für SiTime auf 324 US-Dollar an/n
- SiTime stock price target raised to $324 from $240 at Stifel
- New York Medicaid erstattet TMS-Therapie bei Depressionen ab Herbst
- New York Medicaid to cover TMS therapy for depression starting October
- Canaccord Genuity lowers Neuronetics stock price target on margin concerns
- Neuronetics (STIM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Neuronetics Q2 2025 slides reveal strong revenue growth, path to profitability
- Neuronetics earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- JMP reiterates Market Outperform rating on Neuronetics stock ahead of Q2 earnings
- Neuronetics Reports Inducement Grant Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Neuronetics Announces Clinical Presence at the 2025 Clinical ™S Society Annual Meeting and Progress in Greenbrook’s Personalized Care Trial Program
- Neuronetics set to join Russell indexes in June
- Neuronetics reports annual meeting results
- Neuronetics Launches First Inaugural National ™S Therapy Awareness Day During Mental Health Awareness Month
- BrainsWay: Strong Growth Prospects Matter Little To The Market (NASDAQ:BWAY)
- Neuronetics: Explosive Growth Poised To Soar On FDA Breakthroughs (NASDAQ:STIM)
Tagesspanne
2.78 2.98
Jahresspanne
0.54 5.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.91
- Eröffnung
- 2.93
- Bid
- 2.81
- Ask
- 3.11
- Tief
- 2.78
- Hoch
- 2.98
- Volumen
- 656
- Tagesänderung
- -3.44%
- Monatsänderung
- -14.59%
- 6-Monatsänderung
- -26.25%
- Jahresänderung
- 255.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K