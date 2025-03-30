KurseKategorien
Währungen / STIM
Zurück zum Aktien

STIM: Neuronetics Inc

2.81 USD 0.10 (3.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STIM hat sich für heute um -3.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.78 bis zu einem Hoch von 2.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Neuronetics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STIM News

Tagesspanne
2.78 2.98
Jahresspanne
0.54 5.92
Vorheriger Schlusskurs
2.91
Eröffnung
2.93
Bid
2.81
Ask
3.11
Tief
2.78
Hoch
2.98
Volumen
656
Tagesänderung
-3.44%
Monatsänderung
-14.59%
6-Monatsänderung
-26.25%
Jahresänderung
255.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K