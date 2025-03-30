QuotazioniSezioni
Valute / STIM
STIM: Neuronetics Inc

2.78 USD 0.13 (4.47%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio STIM ha avuto una variazione del -4.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.76 e ad un massimo di 2.98.

Segui le dinamiche di Neuronetics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.76 2.98
Intervallo Annuale
0.54 5.92
Chiusura Precedente
2.91
Apertura
2.93
Bid
2.78
Ask
3.08
Minimo
2.76
Massimo
2.98
Volume
1.653 K
Variazione giornaliera
-4.47%
Variazione Mensile
-15.50%
Variazione Semestrale
-27.03%
Variazione Annuale
251.90%
