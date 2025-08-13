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STEW: SRH Total Return Fund Inc
Курс STEW за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.80, а максимальная — 19.04.
Следите за динамикой SRH Total Return Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H1
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- STEW: Better Off Just Buying Berkshire (NYSE:STEW)
- SRH Total Return Fund Inc stock hits all-time high at 18.58 USD
- Stew stock hits all-time high at 18.16 USD
- Stew stock reaches all-time high at 17.96 USD
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STEW сегодня?
SRH Total Return Fund Inc (STEW) сегодня оценивается на уровне 18.91. Инструмент торгуется в пределах 18.80 - 19.04, вчерашнее закрытие составило 18.77, а торговый объем достиг 196. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STEW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SRH Total Return Fund Inc?
SRH Total Return Fund Inc в настоящее время оценивается в 18.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.88% и USD. Отслеживайте движения STEW на графике в реальном времени.
Как купить акции STEW?
Вы можете купить акции SRH Total Return Fund Inc (STEW) по текущей цене 18.91. Ордера обычно размещаются около 18.91 или 19.21, тогда как 196 и 0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STEW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STEW?
Инвестирование в SRH Total Return Fund Inc предполагает учет годового диапазона 16.55 - 19.04 и текущей цены 18.91. Многие сравнивают 1.45% и 6.18% перед размещением ордеров на 18.91 или 19.21. Изучайте ежедневные изменения цены STEW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SRH Total Return Fund Inc?
Самая высокая цена SRH Total Return Fund Inc (STEW) за последний год составила 19.04. Акции заметно колебались в пределах 16.55 - 19.04, сравнение с 18.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SRH Total Return Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SRH Total Return Fund Inc?
Самая низкая цена SRH Total Return Fund Inc (STEW) за год составила 16.55. Сравнение с текущими 18.91 и 16.55 - 19.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STEW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STEW?
В прошлом SRH Total Return Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.77 и 2.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.77
- Open
- 18.80
- Bid
- 18.91
- Ask
- 19.21
- Low
- 18.80
- High
- 19.04
- Объем
- 196
- Дневное изменение
- 0.75%
- Месячное изменение
- 1.45%
- 6-месячное изменение
- 6.18%
- Годовое изменение
- 2.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%