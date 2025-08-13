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STEW: SRH Total Return Fund Inc

18.91 USD 0.14 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс STEW за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.80, а максимальная — 19.04.

Следите за динамикой SRH Total Return Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций STEW сегодня?

SRH Total Return Fund Inc (STEW) сегодня оценивается на уровне 18.91. Инструмент торгуется в пределах 18.80 - 19.04, вчерашнее закрытие составило 18.77, а торговый объем достиг 196. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STEW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SRH Total Return Fund Inc?

SRH Total Return Fund Inc в настоящее время оценивается в 18.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.88% и USD. Отслеживайте движения STEW на графике в реальном времени.

Как купить акции STEW?

Вы можете купить акции SRH Total Return Fund Inc (STEW) по текущей цене 18.91. Ордера обычно размещаются около 18.91 или 19.21, тогда как 196 и 0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STEW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции STEW?

Инвестирование в SRH Total Return Fund Inc предполагает учет годового диапазона 16.55 - 19.04 и текущей цены 18.91. Многие сравнивают 1.45% и 6.18% перед размещением ордеров на 18.91 или 19.21. Изучайте ежедневные изменения цены STEW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SRH Total Return Fund Inc?

Самая высокая цена SRH Total Return Fund Inc (STEW) за последний год составила 19.04. Акции заметно колебались в пределах 16.55 - 19.04, сравнение с 18.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SRH Total Return Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SRH Total Return Fund Inc?

Самая низкая цена SRH Total Return Fund Inc (STEW) за год составила 16.55. Сравнение с текущими 18.91 и 16.55 - 19.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STEW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций STEW?

В прошлом SRH Total Return Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.77 и 2.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.80 19.04
Годовой диапазон
16.55 19.04
Предыдущее закрытие
18.77
Open
18.80
Bid
18.91
Ask
19.21
Low
18.80
High
19.04
Объем
196
Дневное изменение
0.75%
Месячное изменение
1.45%
6-месячное изменение
6.18%
Годовое изменение
2.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%