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STEW: SRH Total Return Fund Inc

18.83 USD 0.08 (0.42%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STEW汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点18.75和高点18.93进行交易。

关注SRH Total Return Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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STEW新闻

常见问题解答

STEW股票今天的价格是多少？

SRH Total Return Fund Inc股票今天的定价为18.83。它在18.75 - 18.93范围内交易，昨天的收盘价为18.91，交易量达到172。STEW的实时价格图表显示了这些更新。

SRH Total Return Fund Inc股票是否支付股息？

SRH Total Return Fund Inc目前的价值为18.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.45%和USD。实时查看图表以跟踪STEW走势。

如何购买STEW股票？

您可以以18.83的当前价格购买SRH Total Return Fund Inc股票。订单通常设置在18.83或19.13附近，而172和-0.53%显示市场活动。立即关注STEW的实时图表更新。

如何投资STEW股票？

投资SRH Total Return Fund Inc需要考虑年度范围16.55 - 19.04和当前价格18.83。许多人在以18.83或19.13下订单之前，会比较1.02%和。实时查看STEW价格图表，了解每日变化。

SRH Total Return Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SRH Total Return Fund Inc的最高价格是19.04。在16.55 - 19.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SRH Total Return Fund Inc的绩效。

SRH Total Return Fund Inc股票的最低价格是多少？

SRH Total Return Fund Inc（STEW）的最低价格为16.55。将其与当前的18.83和16.55 - 19.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STEW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STEW股票是什么时候拆分的？

SRH Total Return Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.91和2.45%中可见。

日范围
18.75 18.93
年范围
16.55 19.04
前一天收盘价
18.91
开盘价
18.93
卖价
18.83
买价
19.13
最低价
18.75
最高价
18.93
交易量
172
日变化
-0.42%
月变化
1.02%
6个月变化
5.73%
年变化
2.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%