STEW: SRH Total Return Fund Inc
今日STEW汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点18.75和高点18.93进行交易。
关注SRH Total Return Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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STEW新闻
- SPE: Discount Gets Even Deeper And More Attractive (NYSE:SPE)
- STEW: Deep Discount Gets Deeper (NYSE:STEW)
- STEW: Allocation To Berkshire May Cause Underperformance (Rating Downgrade) (NYSE:STEW)
- STEW ETF: The Anti-Hype Fund Built For A Growth Pause
- ASG: Difficult To Make A Case For Buying This Underperforming Fund Today (NYSE:ASG)
- STEW CEF: Tax-Efficient Dividends At An Attractive Valuation (NYSE:STEW)
- STEW: Better Off Just Buying Berkshire (NYSE:STEW)
- SRH Total Return Fund Inc stock hits all-time high at 18.58 USD
- Stew stock hits all-time high at 18.16 USD
- Stew stock reaches all-time high at 17.96 USD
常见问题解答
STEW股票今天的价格是多少？
SRH Total Return Fund Inc股票今天的定价为18.83。它在18.75 - 18.93范围内交易，昨天的收盘价为18.91，交易量达到172。STEW的实时价格图表显示了这些更新。
SRH Total Return Fund Inc股票是否支付股息？
SRH Total Return Fund Inc目前的价值为18.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.45%和USD。实时查看图表以跟踪STEW走势。
如何购买STEW股票？
您可以以18.83的当前价格购买SRH Total Return Fund Inc股票。订单通常设置在18.83或19.13附近，而172和-0.53%显示市场活动。立即关注STEW的实时图表更新。
如何投资STEW股票？
投资SRH Total Return Fund Inc需要考虑年度范围16.55 - 19.04和当前价格18.83。许多人在以18.83或19.13下订单之前，会比较1.02%和。实时查看STEW价格图表，了解每日变化。
SRH Total Return Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SRH Total Return Fund Inc的最高价格是19.04。在16.55 - 19.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SRH Total Return Fund Inc的绩效。
SRH Total Return Fund Inc股票的最低价格是多少？
SRH Total Return Fund Inc（STEW）的最低价格为16.55。将其与当前的18.83和16.55 - 19.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STEW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STEW股票是什么时候拆分的？
SRH Total Return Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.91和2.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.91
- 开盘价
- 18.93
- 卖价
- 18.83
- 买价
- 19.13
- 最低价
- 18.75
- 最高价
- 18.93
- 交易量
- 172
- 日变化
- -0.42%
- 月变化
- 1.02%
- 6个月变化
- 5.73%
- 年变化
- 2.45%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%