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STBQ: Amplify Stablecoin Technology ETF
Курс STBQ за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.67, а максимальная — 20.67.
Следите за динамикой Amplify Stablecoin Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STBQ сегодня?
Amplify Stablecoin Technology ETF (STBQ) сегодня оценивается на уровне 20.67. Инструмент торгуется в пределах 20.67 - 20.67, вчерашнее закрытие составило 20.91, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STBQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Stablecoin Technology ETF?
Amplify Stablecoin Technology ETF в настоящее время оценивается в 20.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.10% и USD. Отслеживайте движения STBQ на графике в реальном времени.
Как купить акции STBQ?
Вы можете купить акции Amplify Stablecoin Technology ETF (STBQ) по текущей цене 20.67. Ордера обычно размещаются около 20.67 или 20.97, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STBQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STBQ?
Инвестирование в Amplify Stablecoin Technology ETF предполагает учет годового диапазона 18.84 - 27.57 и текущей цены 20.67. Многие сравнивают -1.67% и -5.57% перед размещением ордеров на 20.67 или 20.97. Изучайте ежедневные изменения цены STBQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify Stablecoin Technology ETF?
Самая высокая цена Amplify Stablecoin Technology ETF (STBQ) за последний год составила 27.57. Акции заметно колебались в пределах 18.84 - 27.57, сравнение с 20.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Stablecoin Technology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify Stablecoin Technology ETF?
Самая низкая цена Amplify Stablecoin Technology ETF (STBQ) за год составила 18.84. Сравнение с текущими 20.67 и 18.84 - 27.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STBQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STBQ?
В прошлом Amplify Stablecoin Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.91 и -19.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.91
- Open
- 20.67
- Bid
- 20.67
- Ask
- 20.97
- Low
- 20.67
- High
- 20.67
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -1.15%
- Месячное изменение
- -1.67%
- 6-месячное изменение
- -5.57%
- Годовое изменение
- -19.10%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%