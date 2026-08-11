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STBQ: Amplify Stablecoin Technology ETF

20.67 USD 0.24 (1.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс STBQ за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.67, а максимальная — 20.67.

Следите за динамикой Amplify Stablecoin Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций STBQ сегодня?

Amplify Stablecoin Technology ETF (STBQ) сегодня оценивается на уровне 20.67. Инструмент торгуется в пределах 20.67 - 20.67, вчерашнее закрытие составило 20.91, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STBQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Stablecoin Technology ETF?

Amplify Stablecoin Technology ETF в настоящее время оценивается в 20.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.10% и USD. Отслеживайте движения STBQ на графике в реальном времени.

Как купить акции STBQ?

Вы можете купить акции Amplify Stablecoin Technology ETF (STBQ) по текущей цене 20.67. Ордера обычно размещаются около 20.67 или 20.97, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STBQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции STBQ?

Инвестирование в Amplify Stablecoin Technology ETF предполагает учет годового диапазона 18.84 - 27.57 и текущей цены 20.67. Многие сравнивают -1.67% и -5.57% перед размещением ордеров на 20.67 или 20.97. Изучайте ежедневные изменения цены STBQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify Stablecoin Technology ETF?

Самая высокая цена Amplify Stablecoin Technology ETF (STBQ) за последний год составила 27.57. Акции заметно колебались в пределах 18.84 - 27.57, сравнение с 20.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Stablecoin Technology ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify Stablecoin Technology ETF?

Самая низкая цена Amplify Stablecoin Technology ETF (STBQ) за год составила 18.84. Сравнение с текущими 20.67 и 18.84 - 27.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STBQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций STBQ?

В прошлом Amplify Stablecoin Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.91 и -19.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.67 20.67
Годовой диапазон
18.84 27.57
Предыдущее закрытие
20.91
Open
20.67
Bid
20.67
Ask
20.97
Low
20.67
High
20.67
Объем
1
Дневное изменение
-1.15%
Месячное изменение
-1.67%
6-месячное изменение
-5.57%
Годовое изменение
-19.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%