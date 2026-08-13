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STBQ: Amplify Stablecoin Technology ETF

20.50 USD 0.17 (0.82%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STBQ汇率已更改-0.82%。当日，交易品种以低点20.50和高点20.50进行交易。

关注Amplify Stablecoin Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

STBQ股票今天的价格是多少？

Amplify Stablecoin Technology ETF股票今天的定价为20.50。它在20.50 - 20.50范围内交易，昨天的收盘价为20.67，交易量达到1。STBQ的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Stablecoin Technology ETF股票是否支付股息？

Amplify Stablecoin Technology ETF目前的价值为20.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.77%和USD。实时查看图表以跟踪STBQ走势。

如何购买STBQ股票？

您可以以20.50的当前价格购买Amplify Stablecoin Technology ETF股票。订单通常设置在20.50或20.80附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注STBQ的实时图表更新。

如何投资STBQ股票？

投资Amplify Stablecoin Technology ETF需要考虑年度范围18.84 - 27.57和当前价格20.50。许多人在以20.50或20.80下订单之前，会比较-2.47%和。实时查看STBQ价格图表，了解每日变化。

Amplify Stablecoin Technology ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify Stablecoin Technology ETF的最高价格是27.57。在18.84 - 27.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Stablecoin Technology ETF的绩效。

Amplify Stablecoin Technology ETF股票的最低价格是多少？

Amplify Stablecoin Technology ETF（STBQ）的最低价格为18.84。将其与当前的20.50和18.84 - 27.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STBQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STBQ股票是什么时候拆分的？

Amplify Stablecoin Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.67和-19.77%中可见。

日范围
20.50 20.50
年范围
18.84 27.57
前一天收盘价
20.67
开盘价
20.50
卖价
20.50
买价
20.80
最低价
20.50
最高价
20.50
交易量
1
日变化
-0.82%
月变化
-2.47%
6个月变化
-6.35%
年变化
-19.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%