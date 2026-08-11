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STAK: STAK Inc.
Курс STAK за сегодня изменился на -2.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.62, а максимальная — 1.70.
Следите за динамикой STAK Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STAK сегодня?
STAK Inc. (STAK) сегодня оценивается на уровне 1.65. Инструмент торгуется в пределах 1.62 - 1.70, вчерашнее закрытие составило 1.70, а торговый объем достиг 1185. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STAK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям STAK Inc.?
STAK Inc. в настоящее время оценивается в 1.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 341.18% и USD. Отслеживайте движения STAK на графике в реальном времени.
Как купить акции STAK?
Вы можете купить акции STAK Inc. (STAK) по текущей цене 1.65. Ордера обычно размещаются около 1.65 или 1.95, тогда как 1185 и 0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STAK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STAK?
Инвестирование в STAK Inc. предполагает учет годового диапазона 0.33 - 12.00 и текущей цены 1.65. Многие сравнивают -14.51% и 231.39% перед размещением ордеров на 1.65 или 1.95. Изучайте ежедневные изменения цены STAK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции STAK Inc.?
Самая высокая цена STAK Inc. (STAK) за последний год составила 12.00. Акции заметно колебались в пределах 0.33 - 12.00, сравнение с 1.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику STAK Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции STAK Inc.?
Самая низкая цена STAK Inc. (STAK) за год составила 0.33. Сравнение с текущими 1.65 и 0.33 - 12.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STAK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STAK?
В прошлом STAK Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.70 и 341.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.70
- Open
- 1.64
- Bid
- 1.65
- Ask
- 1.95
- Low
- 1.62
- High
- 1.70
- Объем
- 1.185 K
- Дневное изменение
- -2.94%
- Месячное изменение
- -14.51%
- 6-месячное изменение
- 231.39%
- Годовое изменение
- 341.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%