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STAK: STAK Inc.

1.65 USD 0.05 (2.94%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс STAK за сегодня изменился на -2.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.62, а максимальная — 1.70.

Следите за динамикой STAK Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций STAK сегодня?

STAK Inc. (STAK) сегодня оценивается на уровне 1.65. Инструмент торгуется в пределах 1.62 - 1.70, вчерашнее закрытие составило 1.70, а торговый объем достиг 1185. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STAK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям STAK Inc.?

STAK Inc. в настоящее время оценивается в 1.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 341.18% и USD. Отслеживайте движения STAK на графике в реальном времени.

Как купить акции STAK?

Вы можете купить акции STAK Inc. (STAK) по текущей цене 1.65. Ордера обычно размещаются около 1.65 или 1.95, тогда как 1185 и 0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STAK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции STAK?

Инвестирование в STAK Inc. предполагает учет годового диапазона 0.33 - 12.00 и текущей цены 1.65. Многие сравнивают -14.51% и 231.39% перед размещением ордеров на 1.65 или 1.95. Изучайте ежедневные изменения цены STAK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции STAK Inc.?

Самая высокая цена STAK Inc. (STAK) за последний год составила 12.00. Акции заметно колебались в пределах 0.33 - 12.00, сравнение с 1.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику STAK Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции STAK Inc.?

Самая низкая цена STAK Inc. (STAK) за год составила 0.33. Сравнение с текущими 1.65 и 0.33 - 12.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STAK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций STAK?

В прошлом STAK Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.70 и 341.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.62 1.70
Годовой диапазон
0.33 12.00
Предыдущее закрытие
1.70
Open
1.64
Bid
1.65
Ask
1.95
Low
1.62
High
1.70
Объем
1.185 K
Дневное изменение
-2.94%
Месячное изменение
-14.51%
6-месячное изменение
231.39%
Годовое изменение
341.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%