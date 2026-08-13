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STAK: 斯塔克

1.44 USD 0.21 (12.73%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STAK汇率已更改-12.73%。当日，交易品种以低点1.42和高点1.55进行交易。

关注斯塔克动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

STAK股票今天的价格是多少？

斯塔克股票今天的定价为1.44。它在1.42 - 1.55范围内交易，昨天的收盘价为1.65，交易量达到1151。STAK的实时价格图表显示了这些更新。

斯塔克股票是否支付股息？

斯塔克目前的价值为1.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注285.03%和USD。实时查看图表以跟踪STAK走势。

如何购买STAK股票？

您可以以1.44的当前价格购买斯塔克股票。订单通常设置在1.44或1.74附近，而1151和-4.00%显示市场活动。立即关注STAK的实时图表更新。

如何投资STAK股票？

投资斯塔克需要考虑年度范围0.33 - 12.00和当前价格1.44。许多人在以1.44或1.74下订单之前，会比较-25.39%和。实时查看STAK价格图表，了解每日变化。

斯塔克股票的最高价格是多少？

在过去一年中，斯塔克的最高价格是12.00。在0.33 - 12.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪斯塔克的绩效。

斯塔克股票的最低价格是多少？

斯塔克（STAK）的最低价格为0.33。将其与当前的1.44和0.33 - 12.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STAK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STAK股票是什么时候拆分的？

斯塔克历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.65和285.03%中可见。

日范围
1.42 1.55
年范围
0.33 12.00
前一天收盘价
1.65
开盘价
1.50
卖价
1.44
买价
1.74
最低价
1.42
最高价
1.55
交易量
1.151 K
日变化
-12.73%
月变化
-25.39%
6个月变化
189.21%
年变化
285.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%