STAK: 斯塔克
今日STAK汇率已更改-12.73%。当日，交易品种以低点1.42和高点1.55进行交易。
关注斯塔克动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
STAK股票今天的价格是多少？
斯塔克股票今天的定价为1.44。它在1.42 - 1.55范围内交易，昨天的收盘价为1.65，交易量达到1151。STAK的实时价格图表显示了这些更新。
斯塔克股票是否支付股息？
斯塔克目前的价值为1.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注285.03%和USD。实时查看图表以跟踪STAK走势。
如何购买STAK股票？
您可以以1.44的当前价格购买斯塔克股票。订单通常设置在1.44或1.74附近，而1151和-4.00%显示市场活动。立即关注STAK的实时图表更新。
如何投资STAK股票？
投资斯塔克需要考虑年度范围0.33 - 12.00和当前价格1.44。许多人在以1.44或1.74下订单之前，会比较-25.39%和。实时查看STAK价格图表，了解每日变化。
斯塔克股票的最高价格是多少？
在过去一年中，斯塔克的最高价格是12.00。在0.33 - 12.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪斯塔克的绩效。
斯塔克股票的最低价格是多少？
斯塔克（STAK）的最低价格为0.33。将其与当前的1.44和0.33 - 12.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STAK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STAK股票是什么时候拆分的？
斯塔克历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.65和285.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.65
- 开盘价
- 1.50
- 卖价
- 1.44
- 买价
- 1.74
- 最低价
- 1.42
- 最高价
- 1.55
- 交易量
- 1.151 K
- 日变化
- -12.73%
- 月变化
- -25.39%
- 6个月变化
- 189.21%
- 年变化
- 285.03%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%