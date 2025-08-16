Курс SSUS за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.58, а максимальная — 56.58.

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