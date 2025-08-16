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SSUS: Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

56.58 USD 0.11 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SSUS за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.58, а максимальная — 56.58.

Следите за динамикой Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SSUS сегодня?

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) сегодня оценивается на уровне 56.58. Инструмент торгуется в пределах 56.58 - 56.58, вчерашнее закрытие составило 56.47, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SSUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF?

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF в настоящее время оценивается в 56.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.23% и USD. Отслеживайте движения SSUS на графике в реальном времени.

Как купить акции SSUS?

Вы можете купить акции Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) по текущей цене 56.58. Ордера обычно размещаются около 56.58 или 56.88, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SSUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SSUS?

Инвестирование в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF предполагает учет годового диапазона 45.21 - 56.71 и текущей цены 56.58. Многие сравнивают 3.32% и 15.30% перед размещением ордеров на 56.58 или 56.88. Изучайте ежедневные изменения цены SSUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF?

Самая высокая цена Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) за последний год составила 56.71. Акции заметно колебались в пределах 45.21 - 56.71, сравнение с 56.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF?

Самая низкая цена Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) за год составила 45.21. Сравнение с текущими 56.58 и 45.21 - 56.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SSUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SSUS?

В прошлом Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.47 и 15.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.58 56.58
Годовой диапазон
45.21 56.71
Предыдущее закрытие
56.47
Open
56.58
Bid
56.58
Ask
56.88
Low
56.58
High
56.58
Объем
1
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
3.32%
6-месячное изменение
15.30%
Годовое изменение
15.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%