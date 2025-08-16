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SSUS: Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
Курс SSUS за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.58, а максимальная — 56.58.
Следите за динамикой Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SSUS сегодня?
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) сегодня оценивается на уровне 56.58. Инструмент торгуется в пределах 56.58 - 56.58, вчерашнее закрытие составило 56.47, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SSUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF?
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF в настоящее время оценивается в 56.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.23% и USD. Отслеживайте движения SSUS на графике в реальном времени.
Как купить акции SSUS?
Вы можете купить акции Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) по текущей цене 56.58. Ордера обычно размещаются около 56.58 или 56.88, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SSUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SSUS?
Инвестирование в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF предполагает учет годового диапазона 45.21 - 56.71 и текущей цены 56.58. Многие сравнивают 3.32% и 15.30% перед размещением ордеров на 56.58 или 56.88. Изучайте ежедневные изменения цены SSUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF?
Самая высокая цена Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) за последний год составила 56.71. Акции заметно колебались в пределах 45.21 - 56.71, сравнение с 56.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF?
Самая низкая цена Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) за год составила 45.21. Сравнение с текущими 56.58 и 45.21 - 56.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SSUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SSUS?
В прошлом Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.47 и 15.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.47
- Open
- 56.58
- Bid
- 56.58
- Ask
- 56.88
- Low
- 56.58
- High
- 56.58
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 3.32%
- 6-месячное изменение
- 15.30%
- Годовое изменение
- 15.23%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%