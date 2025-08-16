SSUS: Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
今日SSUS汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点56.39和高点56.64进行交易。
关注Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SSUS股票今天的价格是多少？
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF股票今天的定价为56.44。它在56.39 - 56.64范围内交易，昨天的收盘价为56.47，交易量达到15。SSUS的实时价格图表显示了这些更新。
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF股票是否支付股息？
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF目前的价值为56.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.95%和USD。实时查看图表以跟踪SSUS走势。
如何购买SSUS股票？
您可以以56.44的当前价格购买Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF股票。订单通常设置在56.44或56.74附近，而15和-0.25%显示市场活动。立即关注SSUS的实时图表更新。
如何投资SSUS股票？
投资Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF需要考虑年度范围45.21 - 56.71和当前价格56.44。许多人在以56.44或56.74下订单之前，会比较3.07%和。实时查看SSUS价格图表，了解每日变化。
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF的最高价格是56.71。在45.21 - 56.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF的绩效。
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF股票的最低价格是多少？
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF（SSUS）的最低价格为45.21。将其与当前的56.44和45.21 - 56.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SSUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SSUS股票是什么时候拆分的？
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.47和14.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.47
- 开盘价
- 56.58
- 卖价
- 56.44
- 买价
- 56.74
- 最低价
- 56.39
- 最高价
- 56.64
- 交易量
- 15
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 3.07%
- 6个月变化
- 15.02%
- 年变化
- 14.95%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%