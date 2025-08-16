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SSUS: Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

56.44 USD 0.03 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SSUS汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点56.39和高点56.64进行交易。

关注Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SSUS新闻

常见问题解答

SSUS股票今天的价格是多少？

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF股票今天的定价为56.44。它在56.39 - 56.64范围内交易，昨天的收盘价为56.47，交易量达到15。SSUS的实时价格图表显示了这些更新。

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF股票是否支付股息？

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF目前的价值为56.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.95%和USD。实时查看图表以跟踪SSUS走势。

如何购买SSUS股票？

您可以以56.44的当前价格购买Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF股票。订单通常设置在56.44或56.74附近，而15和-0.25%显示市场活动。立即关注SSUS的实时图表更新。

如何投资SSUS股票？

投资Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF需要考虑年度范围45.21 - 56.71和当前价格56.44。许多人在以56.44或56.74下订单之前，会比较3.07%和。实时查看SSUS价格图表，了解每日变化。

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF的最高价格是56.71。在45.21 - 56.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF的绩效。

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF股票的最低价格是多少？

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF（SSUS）的最低价格为45.21。将其与当前的56.44和45.21 - 56.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SSUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SSUS股票是什么时候拆分的？

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.47和14.95%中可见。

日范围
56.39 56.64
年范围
45.21 56.71
前一天收盘价
56.47
开盘价
56.58
卖价
56.44
买价
56.74
最低价
56.39
最高价
56.64
交易量
15
日变化
-0.05%
月变化
3.07%
6个月变化
15.02%
年变化
14.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%