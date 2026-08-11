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SSK: REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF

10.28 USD 0.31 (3.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SSK за сегодня изменился на 3.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.22, а максимальная — 10.34.

Следите за динамикой REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SSK сегодня?

REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF (SSK) сегодня оценивается на уровне 10.28. Инструмент торгуется в пределах 10.22 - 10.34, вчерашнее закрытие составило 9.97, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SSK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF?

REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF в настоящее время оценивается в 10.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -66.77% и USD. Отслеживайте движения SSK на графике в реальном времени.

Как купить акции SSK?

Вы можете купить акции REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF (SSK) по текущей цене 10.28. Ордера обычно размещаются около 10.28 или 10.58, тогда как 26 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SSK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SSK?

Инвестирование в REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF предполагает учет годового диапазона 8.37 - 39.04 и текущей цены 10.28. Многие сравнивают 4.58% и -9.35% перед размещением ордеров на 10.28 или 10.58. Изучайте ежедневные изменения цены SSK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF?

Самая высокая цена REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF (SSK) за последний год составила 39.04. Акции заметно колебались в пределах 8.37 - 39.04, сравнение с 9.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF?

Самая низкая цена REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF (SSK) за год составила 8.37. Сравнение с текущими 10.28 и 8.37 - 39.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SSK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SSK?

В прошлом REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.97 и -66.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.22 10.34
Годовой диапазон
8.37 39.04
Предыдущее закрытие
9.97
Open
10.32
Bid
10.28
Ask
10.58
Low
10.22
High
10.34
Объем
26
Дневное изменение
3.11%
Месячное изменение
4.58%
6-месячное изменение
-9.35%
Годовое изменение
-66.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%