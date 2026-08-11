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SSK: REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF
Курс SSK за сегодня изменился на 3.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.22, а максимальная — 10.34.
Следите за динамикой REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SSK сегодня?
REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF (SSK) сегодня оценивается на уровне 10.28. Инструмент торгуется в пределах 10.22 - 10.34, вчерашнее закрытие составило 9.97, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SSK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF?
REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF в настоящее время оценивается в 10.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -66.77% и USD. Отслеживайте движения SSK на графике в реальном времени.
Как купить акции SSK?
Вы можете купить акции REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF (SSK) по текущей цене 10.28. Ордера обычно размещаются около 10.28 или 10.58, тогда как 26 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SSK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SSK?
Инвестирование в REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF предполагает учет годового диапазона 8.37 - 39.04 и текущей цены 10.28. Многие сравнивают 4.58% и -9.35% перед размещением ордеров на 10.28 или 10.58. Изучайте ежедневные изменения цены SSK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF?
Самая высокая цена REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF (SSK) за последний год составила 39.04. Акции заметно колебались в пределах 8.37 - 39.04, сравнение с 9.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF?
Самая низкая цена REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF (SSK) за год составила 8.37. Сравнение с текущими 10.28 и 8.37 - 39.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SSK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SSK?
В прошлом REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.97 и -66.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.97
- Open
- 10.32
- Bid
- 10.28
- Ask
- 10.58
- Low
- 10.22
- High
- 10.34
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 3.11%
- Месячное изменение
- 4.58%
- 6-месячное изменение
- -9.35%
- Годовое изменение
- -66.77%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%