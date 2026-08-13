SSK: REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF
今日SSK汇率已更改-0.78%。当日，交易品种以低点10.07和高点10.25进行交易。
关注REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SSK股票今天的价格是多少？
REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF股票今天的定价为10.20。它在10.07 - 10.25范围内交易，昨天的收盘价为10.28，交易量达到26。SSK的实时价格图表显示了这些更新。
REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF股票是否支付股息？
REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF目前的价值为10.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.03%和USD。实时查看图表以跟踪SSK走势。
如何购买SSK股票？
您可以以10.20的当前价格购买REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF股票。订单通常设置在10.20或10.50附近，而26和-0.49%显示市场活动。立即关注SSK的实时图表更新。
如何投资SSK股票？
投资REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF需要考虑年度范围8.37 - 39.04和当前价格10.20。许多人在以10.20或10.50下订单之前，会比较3.76%和。实时查看SSK价格图表，了解每日变化。
REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF的最高价格是39.04。在8.37 - 39.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF的绩效。
REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF股票的最低价格是多少？
REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF（SSK）的最低价格为8.37。将其与当前的10.20和8.37 - 39.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SSK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SSK股票是什么时候拆分的？
REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.28和-67.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.28
- 开盘价
- 10.25
- 卖价
- 10.20
- 买价
- 10.50
- 最低价
- 10.07
- 最高价
- 10.25
- 交易量
- 26
- 日变化
- -0.78%
- 月变化
- 3.76%
- 6个月变化
- -10.05%
- 年变化
- -67.03%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%