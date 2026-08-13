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SSK: REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF

10.20 USD 0.08 (0.78%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SSK汇率已更改-0.78%。当日，交易品种以低点10.07和高点10.25进行交易。

关注REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SSK股票今天的价格是多少？

REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF股票今天的定价为10.20。它在10.07 - 10.25范围内交易，昨天的收盘价为10.28，交易量达到26。SSK的实时价格图表显示了这些更新。

REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF股票是否支付股息？

REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF目前的价值为10.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.03%和USD。实时查看图表以跟踪SSK走势。

如何购买SSK股票？

您可以以10.20的当前价格购买REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF股票。订单通常设置在10.20或10.50附近，而26和-0.49%显示市场活动。立即关注SSK的实时图表更新。

如何投资SSK股票？

投资REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF需要考虑年度范围8.37 - 39.04和当前价格10.20。许多人在以10.20或10.50下订单之前，会比较3.76%和。实时查看SSK价格图表，了解每日变化。

REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF的最高价格是39.04。在8.37 - 39.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF的绩效。

REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF股票的最低价格是多少？

REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF（SSK）的最低价格为8.37。将其与当前的10.20和8.37 - 39.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SSK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SSK股票是什么时候拆分的？

REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.28和-67.03%中可见。

日范围
10.07 10.25
年范围
8.37 39.04
前一天收盘价
10.28
开盘价
10.25
卖价
10.20
买价
10.50
最低价
10.07
最高价
10.25
交易量
26
日变化
-0.78%
月变化
3.76%
6个月变化
-10.05%
年变化
-67.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%