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SSG: ProShares UltraShort Semiconductors

11.92 USD 0.16 (1.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SSG за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.83, а максимальная — 12.02.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Semiconductors. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SSG сегодня?

ProShares UltraShort Semiconductors (SSG) сегодня оценивается на уровне 11.92. Инструмент торгуется в пределах 11.83 - 12.02, вчерашнее закрытие составило 12.08, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SSG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Semiconductors?

ProShares UltraShort Semiconductors в настоящее время оценивается в 11.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -55.97% и USD. Отслеживайте движения SSG на графике в реальном времени.

Как купить акции SSG?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Semiconductors (SSG) по текущей цене 11.92. Ордера обычно размещаются около 11.92 или 12.22, тогда как 48 и 0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SSG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SSG?

Инвестирование в ProShares UltraShort Semiconductors предполагает учет годового диапазона 10.92 - 34.13 и текущей цены 11.92. Многие сравнивают -17.51% и -60.08% перед размещением ордеров на 11.92 или 12.22. Изучайте ежедневные изменения цены SSG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Semiconductors?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Semiconductors (SSG) за последний год составила 34.13. Акции заметно колебались в пределах 10.92 - 34.13, сравнение с 12.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Semiconductors на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Semiconductors?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Semiconductors (SSG) за год составила 10.92. Сравнение с текущими 11.92 и 10.92 - 34.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SSG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SSG?

В прошлом ProShares UltraShort Semiconductors проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.08 и -55.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.83 12.02
Годовой диапазон
10.92 34.13
Предыдущее закрытие
12.08
Open
11.83
Bid
11.92
Ask
12.22
Low
11.83
High
12.02
Объем
48
Дневное изменение
-1.32%
Месячное изменение
-17.51%
6-месячное изменение
-60.08%
Годовое изменение
-55.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%