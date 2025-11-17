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SSG: ProShares UltraShort Semiconductors
Курс SSG за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.83, а максимальная — 12.02.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Semiconductors. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SSG сегодня?
ProShares UltraShort Semiconductors (SSG) сегодня оценивается на уровне 11.92. Инструмент торгуется в пределах 11.83 - 12.02, вчерашнее закрытие составило 12.08, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SSG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Semiconductors?
ProShares UltraShort Semiconductors в настоящее время оценивается в 11.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -55.97% и USD. Отслеживайте движения SSG на графике в реальном времени.
Как купить акции SSG?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Semiconductors (SSG) по текущей цене 11.92. Ордера обычно размещаются около 11.92 или 12.22, тогда как 48 и 0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SSG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SSG?
Инвестирование в ProShares UltraShort Semiconductors предполагает учет годового диапазона 10.92 - 34.13 и текущей цены 11.92. Многие сравнивают -17.51% и -60.08% перед размещением ордеров на 11.92 или 12.22. Изучайте ежедневные изменения цены SSG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Semiconductors?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Semiconductors (SSG) за последний год составила 34.13. Акции заметно колебались в пределах 10.92 - 34.13, сравнение с 12.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Semiconductors на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Semiconductors?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Semiconductors (SSG) за год составила 10.92. Сравнение с текущими 11.92 и 10.92 - 34.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SSG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SSG?
В прошлом ProShares UltraShort Semiconductors проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.08 и -55.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.08
- Open
- 11.83
- Bid
- 11.92
- Ask
- 12.22
- Low
- 11.83
- High
- 12.02
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- -17.51%
- 6-месячное изменение
- -60.08%
- Годовое изменение
- -55.97%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%