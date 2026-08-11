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SSBI: Summit State Bank
Курс SSBI за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.93, а максимальная — 13.26.
Следите за динамикой Summit State Bank. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SSBI сегодня?
Summit State Bank (SSBI) сегодня оценивается на уровне 13.22. Инструмент торгуется в пределах 12.93 - 13.26, вчерашнее закрытие составило 13.40, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SSBI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Summit State Bank?
Summit State Bank в настоящее время оценивается в 13.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.89% и USD. Отслеживайте движения SSBI на графике в реальном времени.
Как купить акции SSBI?
Вы можете купить акции Summit State Bank (SSBI) по текущей цене 13.22. Ордера обычно размещаются около 13.22 или 13.52, тогда как 17 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SSBI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SSBI?
Инвестирование в Summit State Bank предполагает учет годового диапазона 10.35 - 14.00 и текущей цены 13.22. Многие сравнивают 5.68% и -0.83% перед размещением ордеров на 13.22 или 13.52. Изучайте ежедневные изменения цены SSBI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Summit State Bank?
Самая высокая цена Summit State Bank (SSBI) за последний год составила 14.00. Акции заметно колебались в пределах 10.35 - 14.00, сравнение с 13.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Summit State Bank на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Summit State Bank?
Самая низкая цена Summit State Bank (SSBI) за год составила 10.35. Сравнение с текущими 13.22 и 10.35 - 14.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SSBI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SSBI?
В прошлом Summit State Bank проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.40 и 16.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.40
- Open
- 13.26
- Bid
- 13.22
- Ask
- 13.52
- Low
- 12.93
- High
- 13.26
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -1.34%
- Месячное изменение
- 5.68%
- 6-месячное изменение
- -0.83%
- Годовое изменение
- 16.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%