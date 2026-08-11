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SSBI: Summit State Bank

13.22 USD 0.18 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SSBI за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.93, а максимальная — 13.26.

Следите за динамикой Summit State Bank. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SSBI сегодня?

Summit State Bank (SSBI) сегодня оценивается на уровне 13.22. Инструмент торгуется в пределах 12.93 - 13.26, вчерашнее закрытие составило 13.40, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SSBI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Summit State Bank?

Summit State Bank в настоящее время оценивается в 13.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.89% и USD. Отслеживайте движения SSBI на графике в реальном времени.

Как купить акции SSBI?

Вы можете купить акции Summit State Bank (SSBI) по текущей цене 13.22. Ордера обычно размещаются около 13.22 или 13.52, тогда как 17 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SSBI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SSBI?

Инвестирование в Summit State Bank предполагает учет годового диапазона 10.35 - 14.00 и текущей цены 13.22. Многие сравнивают 5.68% и -0.83% перед размещением ордеров на 13.22 или 13.52. Изучайте ежедневные изменения цены SSBI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Summit State Bank?

Самая высокая цена Summit State Bank (SSBI) за последний год составила 14.00. Акции заметно колебались в пределах 10.35 - 14.00, сравнение с 13.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Summit State Bank на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Summit State Bank?

Самая низкая цена Summit State Bank (SSBI) за год составила 10.35. Сравнение с текущими 13.22 и 10.35 - 14.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SSBI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SSBI?

В прошлом Summit State Bank проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.40 и 16.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.93 13.26
Годовой диапазон
10.35 14.00
Предыдущее закрытие
13.40
Open
13.26
Bid
13.22
Ask
13.52
Low
12.93
High
13.26
Объем
17
Дневное изменение
-1.34%
Месячное изменение
5.68%
6-месячное изменение
-0.83%
Годовое изменение
16.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%