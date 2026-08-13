SSBI: 萨米特州立银行
今日SSBI汇率已更改-1.34%。当日，交易品种以低点12.93和高点13.26进行交易。
关注萨米特州立银行动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
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- MN
常见问题解答
SSBI股票今天的价格是多少？
萨米特州立银行股票今天的定价为13.22。它在12.93 - 13.26范围内交易，昨天的收盘价为13.40，交易量达到17。SSBI的实时价格图表显示了这些更新。
萨米特州立银行股票是否支付股息？
萨米特州立银行目前的价值为13.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.89%和USD。实时查看图表以跟踪SSBI走势。
如何购买SSBI股票？
您可以以13.22的当前价格购买萨米特州立银行股票。订单通常设置在13.22或13.52附近，而17和-0.30%显示市场活动。立即关注SSBI的实时图表更新。
如何投资SSBI股票？
投资萨米特州立银行需要考虑年度范围10.35 - 14.00和当前价格13.22。许多人在以13.22或13.52下订单之前，会比较5.68%和。实时查看SSBI价格图表，了解每日变化。
萨米特州立银行股票的最高价格是多少？
在过去一年中，萨米特州立银行的最高价格是14.00。在10.35 - 14.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪萨米特州立银行的绩效。
萨米特州立银行股票的最低价格是多少？
萨米特州立银行（SSBI）的最低价格为10.35。将其与当前的13.22和10.35 - 14.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SSBI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SSBI股票是什么时候拆分的？
萨米特州立银行历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.40和16.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.40
- 开盘价
- 13.26
- 卖价
- 13.22
- 买价
- 13.52
- 最低价
- 12.93
- 最高价
- 13.26
- 交易量
- 17
- 日变化
- -1.34%
- 月变化
- 5.68%
- 6个月变化
- -0.83%
- 年变化
- 16.89%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%