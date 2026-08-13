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SSBI: 萨米特州立银行

13.22 USD 0.18 (1.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SSBI汇率已更改-1.34%。当日，交易品种以低点12.93和高点13.26进行交易。

关注萨米特州立银行动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SSBI股票今天的价格是多少？

萨米特州立银行股票今天的定价为13.22。它在12.93 - 13.26范围内交易，昨天的收盘价为13.40，交易量达到17。SSBI的实时价格图表显示了这些更新。

萨米特州立银行股票是否支付股息？

萨米特州立银行目前的价值为13.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.89%和USD。实时查看图表以跟踪SSBI走势。

如何购买SSBI股票？

您可以以13.22的当前价格购买萨米特州立银行股票。订单通常设置在13.22或13.52附近，而17和-0.30%显示市场活动。立即关注SSBI的实时图表更新。

如何投资SSBI股票？

投资萨米特州立银行需要考虑年度范围10.35 - 14.00和当前价格13.22。许多人在以13.22或13.52下订单之前，会比较5.68%和。实时查看SSBI价格图表，了解每日变化。

萨米特州立银行股票的最高价格是多少？

在过去一年中，萨米特州立银行的最高价格是14.00。在10.35 - 14.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪萨米特州立银行的绩效。

萨米特州立银行股票的最低价格是多少？

萨米特州立银行（SSBI）的最低价格为10.35。将其与当前的13.22和10.35 - 14.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SSBI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SSBI股票是什么时候拆分的？

萨米特州立银行历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.40和16.89%中可见。

日范围
12.93 13.26
年范围
10.35 14.00
前一天收盘价
13.40
开盘价
13.26
卖价
13.22
买价
13.52
最低价
12.93
最高价
13.26
交易量
17
日变化
-1.34%
月变化
5.68%
6个月变化
-0.83%
年变化
16.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%