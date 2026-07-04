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SRVR: Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
Курс SRVR за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.40, а максимальная — 31.61.
Следите за динамикой Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SRVR сегодня?
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) сегодня оценивается на уровне 31.46. Инструмент торгуется в пределах 31.40 - 31.61, вчерашнее закрытие составило 31.84, а торговый объем достиг 149. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SRVR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF?
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 31.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.03% и USD. Отслеживайте движения SRVR на графике в реальном времени.
Как купить акции SRVR?
Вы можете купить акции Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) по текущей цене 31.46. Ордера обычно размещаются около 31.46 или 31.76, тогда как 149 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SRVR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SRVR?
Инвестирование в Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 28.44 - 35.79 и текущей цены 31.46. Многие сравнивают 2.54% и -5.24% перед размещением ордеров на 31.46 или 31.76. Изучайте ежедневные изменения цены SRVR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF?
Самая высокая цена Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) за последний год составила 35.79. Акции заметно колебались в пределах 28.44 - 35.79, сравнение с 31.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF?
Самая низкая цена Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) за год составила 28.44. Сравнение с текущими 31.46 и 28.44 - 35.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SRVR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SRVR?
В прошлом Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.84 и 1.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.84
- Open
- 31.61
- Bid
- 31.46
- Ask
- 31.76
- Low
- 31.40
- High
- 31.61
- Объем
- 149
- Дневное изменение
- -1.19%
- Месячное изменение
- 2.54%
- 6-месячное изменение
- -5.24%
- Годовое изменение
- 1.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%