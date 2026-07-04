Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) сегодня оценивается на уровне 31.46. Инструмент торгуется в пределах 31.40 - 31.61, вчерашнее закрытие составило 31.84, а торговый объем достиг 149. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SRVR в реальном времени.

Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 31.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.03% и USD. Отслеживайте движения SRVR на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) по текущей цене 31.46. Ордера обычно размещаются около 31.46 или 31.76, тогда как 149 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SRVR на графике в реальном времени.

Инвестирование в Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 28.44 - 35.79 и текущей цены 31.46. Многие сравнивают 2.54% и -5.24% перед размещением ордеров на 31.46 или 31.76. Изучайте ежедневные изменения цены SRVR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF?

Самая высокая цена Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) за последний год составила 35.79. Акции заметно колебались в пределах 28.44 - 35.79, сравнение с 31.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF на графике в реальном времени.