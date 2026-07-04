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SRVR: Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF

31.46 USD 0.38 (1.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SRVR за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.40, а максимальная — 31.61.

Следите за динамикой Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SRVR сегодня?

Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) сегодня оценивается на уровне 31.46. Инструмент торгуется в пределах 31.40 - 31.61, вчерашнее закрытие составило 31.84, а торговый объем достиг 149. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SRVR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF?

Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 31.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.03% и USD. Отслеживайте движения SRVR на графике в реальном времени.

Как купить акции SRVR?

Вы можете купить акции Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) по текущей цене 31.46. Ордера обычно размещаются около 31.46 или 31.76, тогда как 149 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SRVR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SRVR?

Инвестирование в Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 28.44 - 35.79 и текущей цены 31.46. Многие сравнивают 2.54% и -5.24% перед размещением ордеров на 31.46 или 31.76. Изучайте ежедневные изменения цены SRVR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF?

Самая высокая цена Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) за последний год составила 35.79. Акции заметно колебались в пределах 28.44 - 35.79, сравнение с 31.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF?

Самая низкая цена Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) за год составила 28.44. Сравнение с текущими 31.46 и 28.44 - 35.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SRVR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SRVR?

В прошлом Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.84 и 1.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.40 31.61
Годовой диапазон
28.44 35.79
Предыдущее закрытие
31.84
Open
31.61
Bid
31.46
Ask
31.76
Low
31.40
High
31.61
Объем
149
Дневное изменение
-1.19%
Месячное изменение
2.54%
6-месячное изменение
-5.24%
Годовое изменение
1.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%