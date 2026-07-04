SRVR: Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
今日SRVR汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点31.65和高点31.85进行交易。
关注Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SRVR股票今天的价格是多少？
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF股票今天的定价为31.70。它在31.65 - 31.85范围内交易，昨天的收盘价为31.46，交易量达到97。SRVR的实时价格图表显示了这些更新。
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF股票是否支付股息？
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF目前的价值为31.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.80%和USD。实时查看图表以跟踪SRVR走势。
如何购买SRVR股票？
您可以以31.70的当前价格购买Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF股票。订单通常设置在31.70或32.00附近，而97和0.13%显示市场活动。立即关注SRVR的实时图表更新。
如何投资SRVR股票？
投资Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF需要考虑年度范围28.44 - 35.79和当前价格31.70。许多人在以31.70或32.00下订单之前，会比较3.32%和。实时查看SRVR价格图表，了解每日变化。
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF的最高价格是35.79。在28.44 - 35.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF的绩效。
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF（SRVR）的最低价格为28.44。将其与当前的31.70和28.44 - 35.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SRVR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SRVR股票是什么时候拆分的？
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.46和1.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.46
- 开盘价
- 31.66
- 卖价
- 31.70
- 买价
- 32.00
- 最低价
- 31.65
- 最高价
- 31.85
- 交易量
- 97
- 日变化
- 0.76%
- 月变化
- 3.32%
- 6个月变化
- -4.52%
- 年变化
- 1.80%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%