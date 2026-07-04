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SRVR: Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF

31.70 USD 0.24 (0.76%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SRVR汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点31.65和高点31.85进行交易。

关注Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SRVR新闻

常见问题解答

SRVR股票今天的价格是多少？

Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF股票今天的定价为31.70。它在31.65 - 31.85范围内交易，昨天的收盘价为31.46，交易量达到97。SRVR的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF股票是否支付股息？

Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF目前的价值为31.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.80%和USD。实时查看图表以跟踪SRVR走势。

如何购买SRVR股票？

您可以以31.70的当前价格购买Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF股票。订单通常设置在31.70或32.00附近，而97和0.13%显示市场活动。立即关注SRVR的实时图表更新。

如何投资SRVR股票？

投资Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF需要考虑年度范围28.44 - 35.79和当前价格31.70。许多人在以31.70或32.00下订单之前，会比较3.32%和。实时查看SRVR价格图表，了解每日变化。

Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF的最高价格是35.79。在28.44 - 35.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF的绩效。

Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF股票的最低价格是多少？

Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF（SRVR）的最低价格为28.44。将其与当前的31.70和28.44 - 35.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SRVR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SRVR股票是什么时候拆分的？

Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.46和1.80%中可见。

日范围
31.65 31.85
年范围
28.44 35.79
前一天收盘价
31.46
开盘价
31.66
卖价
31.70
买价
32.00
最低价
31.65
最高价
31.85
交易量
97
日变化
0.76%
月变化
3.32%
6个月变化
-4.52%
年变化
1.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%