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SRV: NXG Cushing Midstream Energy Fund of Beneficial Interest
Курс SRV за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.84, а максимальная — 47.42.
Следите за динамикой NXG Cushing Midstream Energy Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SRV сегодня?
NXG Cushing Midstream Energy Fund of Beneficial Interest (SRV) сегодня оценивается на уровне 46.00. Инструмент торгуется в пределах 45.84 - 47.42, вчерашнее закрытие составило 46.36, а торговый объем достиг 101. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SRV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NXG Cushing Midstream Energy Fund of Beneficial Interest?
NXG Cushing Midstream Energy Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 46.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.75% и USD. Отслеживайте движения SRV на графике в реальном времени.
Как купить акции SRV?
Вы можете купить акции NXG Cushing Midstream Energy Fund of Beneficial Interest (SRV) по текущей цене 46.00. Ордера обычно размещаются около 46.00 или 46.30, тогда как 101 и -2.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SRV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SRV?
Инвестирование в NXG Cushing Midstream Energy Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 38.11 - 51.43 и текущей цены 46.00. Многие сравнивают -2.04% и 6.11% перед размещением ордеров на 46.00 или 46.30. Изучайте ежедневные изменения цены SRV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NXG Cushing Midstream Energy Fund of Beneficial Interest?
Самая высокая цена NXG Cushing Midstream Energy Fund of Beneficial Interest (SRV) за последний год составила 51.43. Акции заметно колебались в пределах 38.11 - 51.43, сравнение с 46.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NXG Cushing Midstream Energy Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NXG Cushing Midstream Energy Fund of Beneficial Interest?
Самая низкая цена NXG Cushing Midstream Energy Fund of Beneficial Interest (SRV) за год составила 38.11. Сравнение с текущими 46.00 и 38.11 - 51.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SRV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SRV?
В прошлом NXG Cushing Midstream Energy Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.36 и 5.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.36
- Open
- 47.20
- Bid
- 46.00
- Ask
- 46.30
- Low
- 45.84
- High
- 47.42
- Объем
- 101
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- -2.04%
- 6-месячное изменение
- 6.11%
- Годовое изменение
- 5.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%