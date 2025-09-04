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SRLN: SPDR Blackstone Senior Loan ETF

40.41 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SRLN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.41, а максимальная — 40.44.

Следите за динамикой SPDR Blackstone Senior Loan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SRLN сегодня?

SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) сегодня оценивается на уровне 40.41. Инструмент торгуется в пределах 40.41 - 40.44, вчерашнее закрытие составило 40.41, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SRLN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Blackstone Senior Loan ETF?

SPDR Blackstone Senior Loan ETF в настоящее время оценивается в 40.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.61% и USD. Отслеживайте движения SRLN на графике в реальном времени.

Как купить акции SRLN?

Вы можете купить акции SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) по текущей цене 40.41. Ордера обычно размещаются около 40.41 или 40.71, тогда как 38 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SRLN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SRLN?

Инвестирование в SPDR Blackstone Senior Loan ETF предполагает учет годового диапазона 39.39 - 40.67 и текущей цены 40.41. Многие сравнивают 0.40% и 2.30% перед размещением ордеров на 40.41 или 40.71. Изучайте ежедневные изменения цены SRLN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Blackstone Senior Loan ETF?

Самая высокая цена SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) за последний год составила 40.67. Акции заметно колебались в пределах 39.39 - 40.67, сравнение с 40.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Blackstone Senior Loan ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Blackstone Senior Loan ETF?

Самая низкая цена SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) за год составила 39.39. Сравнение с текущими 40.41 и 39.39 - 40.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SRLN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SRLN?

В прошлом SPDR Blackstone Senior Loan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.41 и -0.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.41 40.44
Годовой диапазон
39.39 40.67
Предыдущее закрытие
40.41
Open
40.42
Bid
40.41
Ask
40.71
Low
40.41
High
40.44
Объем
38
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
2.30%
Годовое изменение
-0.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%