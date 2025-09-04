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SRLN: SPDR Blackstone Senior Loan ETF
Курс SRLN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.41, а максимальная — 40.44.
Следите за динамикой SPDR Blackstone Senior Loan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SRLN сегодня?
SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) сегодня оценивается на уровне 40.41. Инструмент торгуется в пределах 40.41 - 40.44, вчерашнее закрытие составило 40.41, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SRLN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Blackstone Senior Loan ETF?
SPDR Blackstone Senior Loan ETF в настоящее время оценивается в 40.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.61% и USD. Отслеживайте движения SRLN на графике в реальном времени.
Как купить акции SRLN?
Вы можете купить акции SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) по текущей цене 40.41. Ордера обычно размещаются около 40.41 или 40.71, тогда как 38 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SRLN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SRLN?
Инвестирование в SPDR Blackstone Senior Loan ETF предполагает учет годового диапазона 39.39 - 40.67 и текущей цены 40.41. Многие сравнивают 0.40% и 2.30% перед размещением ордеров на 40.41 или 40.71. Изучайте ежедневные изменения цены SRLN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Blackstone Senior Loan ETF?
Самая высокая цена SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) за последний год составила 40.67. Акции заметно колебались в пределах 39.39 - 40.67, сравнение с 40.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Blackstone Senior Loan ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Blackstone Senior Loan ETF?
Самая низкая цена SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) за год составила 39.39. Сравнение с текущими 40.41 и 39.39 - 40.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SRLN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SRLN?
В прошлом SPDR Blackstone Senior Loan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.41 и -0.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.41
- Open
- 40.42
- Bid
- 40.41
- Ask
- 40.71
- Low
- 40.41
- High
- 40.44
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- 2.30%
- Годовое изменение
- -0.61%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%