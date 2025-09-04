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SRLN: SPDR Blackstone Senior Loan ETF

40.44 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SRLN汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点40.40和高点40.44进行交易。

关注SPDR Blackstone Senior Loan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SRLN新闻

常见问题解答

SRLN股票今天的价格是多少？

SPDR Blackstone Senior Loan ETF股票今天的定价为40.44。它在40.40 - 40.44范围内交易，昨天的收盘价为40.41，交易量达到1248。SRLN的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Blackstone Senior Loan ETF股票是否支付股息？

SPDR Blackstone Senior Loan ETF目前的价值为40.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.54%和USD。实时查看图表以跟踪SRLN走势。

如何购买SRLN股票？

您可以以40.44的当前价格购买SPDR Blackstone Senior Loan ETF股票。订单通常设置在40.44或40.74附近，而1248和0.05%显示市场活动。立即关注SRLN的实时图表更新。

如何投资SRLN股票？

投资SPDR Blackstone Senior Loan ETF需要考虑年度范围39.39 - 40.67和当前价格40.44。许多人在以40.44或40.74下订单之前，会比较0.47%和。实时查看SRLN价格图表，了解每日变化。

SPDR Blackstone Senior Loan ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Blackstone Senior Loan ETF的最高价格是40.67。在39.39 - 40.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Blackstone Senior Loan ETF的绩效。

SPDR Blackstone Senior Loan ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Blackstone Senior Loan ETF（SRLN）的最低价格为39.39。将其与当前的40.44和39.39 - 40.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SRLN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SRLN股票是什么时候拆分的？

SPDR Blackstone Senior Loan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.41和-0.54%中可见。

日范围
40.40 40.44
年范围
39.39 40.67
前一天收盘价
40.41
开盘价
40.42
卖价
40.44
买价
40.74
最低价
40.40
最高价
40.44
交易量
1.248 K
日变化
0.07%
月变化
0.47%
6个月变化
2.38%
年变化
-0.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%