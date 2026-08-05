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SQLV: Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

54.69 USD 0.07 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SQLV за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.61, а максимальная — 54.76.

Следите за динамикой Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SQLV сегодня?

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) сегодня оценивается на уровне 54.69. Инструмент торгуется в пределах 54.61 - 54.76, вчерашнее закрытие составило 54.76, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SQLV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF?

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF в настоящее время оценивается в 54.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.27% и USD. Отслеживайте движения SQLV на графике в реальном времени.

Как купить акции SQLV?

Вы можете купить акции Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) по текущей цене 54.69. Ордера обычно размещаются около 54.69 или 54.99, тогда как 9 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SQLV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SQLV?

Инвестирование в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF предполагает учет годового диапазона 39.99 - 55.30 и текущей цены 54.69. Многие сравнивают 1.09% и 19.96% перед размещением ордеров на 54.69 или 54.99. Изучайте ежедневные изменения цены SQLV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF?

Самая высокая цена Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) за последний год составила 55.30. Акции заметно колебались в пределах 39.99 - 55.30, сравнение с 54.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF?

Самая низкая цена Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) за год составила 39.99. Сравнение с текущими 54.69 и 39.99 - 55.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SQLV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SQLV?

В прошлом Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.76 и 27.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.61 54.76
Годовой диапазон
39.99 55.30
Предыдущее закрытие
54.76
Open
54.76
Bid
54.69
Ask
54.99
Low
54.61
High
54.76
Объем
9
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
1.09%
6-месячное изменение
19.96%
Годовое изменение
27.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%