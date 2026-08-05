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SQLV: Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Курс SQLV за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.61, а максимальная — 54.76.
Следите за динамикой Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SQLV сегодня?
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) сегодня оценивается на уровне 54.69. Инструмент торгуется в пределах 54.61 - 54.76, вчерашнее закрытие составило 54.76, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SQLV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF?
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF в настоящее время оценивается в 54.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.27% и USD. Отслеживайте движения SQLV на графике в реальном времени.
Как купить акции SQLV?
Вы можете купить акции Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) по текущей цене 54.69. Ордера обычно размещаются около 54.69 или 54.99, тогда как 9 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SQLV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SQLV?
Инвестирование в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF предполагает учет годового диапазона 39.99 - 55.30 и текущей цены 54.69. Многие сравнивают 1.09% и 19.96% перед размещением ордеров на 54.69 или 54.99. Изучайте ежедневные изменения цены SQLV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF?
Самая высокая цена Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) за последний год составила 55.30. Акции заметно колебались в пределах 39.99 - 55.30, сравнение с 54.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF?
Самая низкая цена Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) за год составила 39.99. Сравнение с текущими 54.69 и 39.99 - 55.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SQLV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SQLV?
В прошлом Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.76 и 27.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.76
- Open
- 54.76
- Bid
- 54.69
- Ask
- 54.99
- Low
- 54.61
- High
- 54.76
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 1.09%
- 6-месячное изменение
- 19.96%
- Годовое изменение
- 27.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%