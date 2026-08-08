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SQLV: Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

54.57 USD 0.12 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SQLV汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点54.57和高点54.86进行交易。

关注Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SQLV新闻

常见问题解答

SQLV股票今天的价格是多少？

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF股票今天的定价为54.57。它在54.57 - 54.86范围内交易，昨天的收盘价为54.69，交易量达到14。SQLV的实时价格图表显示了这些更新。

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF股票是否支付股息？

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF目前的价值为54.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.00%和USD。实时查看图表以跟踪SQLV走势。

如何购买SQLV股票？

您可以以54.57的当前价格购买Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF股票。订单通常设置在54.57或54.87附近，而14和-0.22%显示市场活动。立即关注SQLV的实时图表更新。

如何投资SQLV股票？

投资Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF需要考虑年度范围39.99 - 55.30和当前价格54.57。许多人在以54.57或54.87下订单之前，会比较0.87%和。实时查看SQLV价格图表，了解每日变化。

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF的最高价格是55.30。在39.99 - 55.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF的绩效。

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF股票的最低价格是多少？

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF（SQLV）的最低价格为39.99。将其与当前的54.57和39.99 - 55.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SQLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SQLV股票是什么时候拆分的？

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.69和27.00%中可见。

日范围
54.57 54.86
年范围
39.99 55.30
前一天收盘价
54.69
开盘价
54.69
卖价
54.57
买价
54.87
最低价
54.57
最高价
54.86
交易量
14
日变化
-0.22%
月变化
0.87%
6个月变化
19.70%
年变化
27.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%