SQLV: Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
今日SQLV汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点54.57和高点54.86进行交易。
关注Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SQLV股票今天的价格是多少？
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF股票今天的定价为54.57。它在54.57 - 54.86范围内交易，昨天的收盘价为54.69，交易量达到14。SQLV的实时价格图表显示了这些更新。
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF股票是否支付股息？
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF目前的价值为54.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.00%和USD。实时查看图表以跟踪SQLV走势。
如何购买SQLV股票？
您可以以54.57的当前价格购买Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF股票。订单通常设置在54.57或54.87附近，而14和-0.22%显示市场活动。立即关注SQLV的实时图表更新。
如何投资SQLV股票？
投资Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF需要考虑年度范围39.99 - 55.30和当前价格54.57。许多人在以54.57或54.87下订单之前，会比较0.87%和。实时查看SQLV价格图表，了解每日变化。
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF的最高价格是55.30。在39.99 - 55.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF的绩效。
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF股票的最低价格是多少？
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF（SQLV）的最低价格为39.99。将其与当前的54.57和39.99 - 55.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SQLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SQLV股票是什么时候拆分的？
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.69和27.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.69
- 开盘价
- 54.69
- 卖价
- 54.57
- 买价
- 54.87
- 最低价
- 54.57
- 最高价
- 54.86
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- 0.87%
- 6个月变化
- 19.70%
- 年变化
- 27.00%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%